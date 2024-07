Explozie ciudată la Sîngeorgiu de Mureș. Una din victime a dispărut imediat și și-a închis telefonul

Cel mai probabil, cauza este o acumulare de gaze. Deocamdată nu e clar dacă a fost un accident sau dacă explozia a fost provocată. Cert este că, până la sosirea pompierilor, bărbatul a dispărut de acasă, iar acum este căutat de Poliție. Și femeia a scăpat teafără.

Deflagrația a pus la pământ unul dintre pereții interiori ai casei și a făcut țăndări geamurile de la parter. La momentul exploziei, bărbatul de 53 de ani se afla în locuință, iar mama sa - în vârstă de 73 de ani - era în grădină. Mai mulți vecini au auzit bubuitura puternică și au venit să vadă ce s-a întâmplat.

Localnic: „Am crezut că a căzut ceva la mine în casă. Când mă duc văd, pompierii”

Vecină: „Am auzit, am crezut prima dată că e transformatorul, am ieșit afară dar nu am văzut nimic. După aia am când am ieșit erau patru oameni la geam stăteau, și ziceau că chem salvarea și am stat lângă doamna , am văzut și băiatul, ea era în grădină, băiatul era culcat în cameră, nu s au rănit.”

Până la sosirea pompierilor însă, bărbatul a dispărut, iar telefonul îl are închis. Militarii l-au căutat sub dărâmături, însă nici urmă de el.

Cristian Porav, lt-col. Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș: „Deși inițial în anunț ni s-a comunicat că ar fi două victime surprinse în explozie, în urma căutărilor efectuate de către echipele de intervenție nu am constatat prezența unor victime la locul exploziei”.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Nu a fost succedată de incendiu, în urma acesteia fiind înregistrate distrugeri la nivelul unor încăperi. Nu au fost înregistrate victime”

După deflagrație, a fost verificată conducta de gaze pe toată strada.

Alexandru Câmpean, subprefect județul Mureș: „Se pare că a fost o acumulare de gaze”

O echipă de specialiatate verifică în ce condiții s-a produs explozia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: