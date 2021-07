Explozia de la Petromidia. Ce spun medicii de la clinica din Germania despre pacienții cu arsuri grave

Cei doi pacienți cu arsuri grave după explozia de la Petromidia au ajuns la o clinică din Germania cu o aeronavă Spartan.

Potrivit medicilor, bărbații au răni pe cel puțîn 30 la sută din suprafața corpului. Plecarea în străînătate a fost posibilă la insistențele familiilor, iar angajatorul a anunțat că vă suporta costurile tratamentelor.

Între timp, ieri, tânărul care și-a pierdut viața în urma deflagrației a fost condus pe ultimul drum.

În jurul orei 11:00, o aeronava Spartan a Forțelor Aeriene Romane a preluat pacienții. Bărbații au fost transportați cu doua autospeciale SMURD - de la Spitalul Floreasca spre Baza 90. De acolo, mai mulți medici și asistenți i-au monitorizat pe tot parcursul zborului până în Germania.

Cristina Dănilă, fiica unuia dintre pacienți: "Știm că România nu poate trata arsurile peste 30 la sută și tocmai de aceea am insistat foarte mult de a fi plecat în afar[. Mi-au spus că pot fi tratați, că au tot ce le trebuie, dar ținând cont de istoricul din urm[, de tot ce s-a întâmplat, nu am vrut să risc absolut nimic și de aceea am făcut demersul, ca toate lucrurile să meargă cât mai repede posibil și ăsta a fost mesajul meu, să nu pierdem mult timp."

Citește și Unul dintre răniții de la Petromidia contrazice compania, care anunța că se simte bine și va fi externat în curând

Florin Cîțu, premierul României: "De fiecare dată, și aici ar trebui să ne întrebăm de ce familiile cer ca pacienții, în special pacienții arși, să fie transferați în străinătate. Cred că este nevoie să avem un raport al Ministerului Sănătății, să ne spună ce s-a făcut cu investițiile după cazul Colectiv, să vedem unde sunt acești bani, dacă sistemul de sănătate este mai pregătit decât atunci. Eu mă iau după ce spun familiile.”

Mai puțin de 72 de ore au fost internați la Spitalul Floreasca cei doi pacienți. Ambii au arsuri destul de severe, răni la nivelul mâinilor, pe spate, dar și arsuri la nivelul feței. Medicii le-au transmis că le pot oferi tratamentul necesar, însă rudele au fost cele care au solicitat transferul în străinătate.

Cristina este fiica unuia dintre răniți. Tatăl ei este operator chimist și lucrează de la 19 ani la Rafinărie. A aflat de tragedie de la televizor și l-a sunat imediat. Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, are arsuri pe 30 la sută din suprafața corpului. Mâinile și fața sunt cele mai afectate. În plus, suferă de TBC și de obezitate.

Cristina, fiica unuia dintre pacienți: "Nu am vorbit înainte de a se întâmpla incidentul. Am încercat să iau legătura în ziua când am aflat știrea, să văd dacă el este cel care a suferit accidentul. El este în comă indusă, este în stare gravă, arsurile sunt foarte grave."

Celalalt bărbat, în vârstă de 58 de ani, are arsuri puternice pe spate. Soția îi va fi alaturi la clinica din Germania.

Gina Cruceru, director resurse umane Rompetrol: "Pe toată durata tratamentului, precum și ulterior, în recuperare, suntem alături de colegii noștri. Costurile în ceea ce privește clinica sunt acoperite integral de companie. Se plătește în avans o parte."

Din păcate, tânărul care și-a pierdut viața vineri a fost condus pe ultimul drum. Iulian Atanasiu avea 31 de ani și era tatăl unui copil de doi ani.

Un alt coleg, în vârstă de 27 de ani, este internat în Constanța și se recuperează după intervenția chirurgicală.

Deocamdată, anchetele procurorilor, inspectorilor de la ITM și pompierilor nu au clarificat cauza exploziei. Până la o concluzie oficială, activitatea rafinăriei în zona în care s-a declanșat incendiul este oprită.