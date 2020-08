Noi detalii privind pacienta rănită de tomograf la Timișoara. Ce transmite firma de mentenanță

Firma care se ocupă de mentenanţa tomografului care a rănit un pacient zilele trecute în Timișoara susţine că perioada contractului expirase.

Reprezentanții spitalului județean spun însă că respectiva societate trebuia să asigure și partea de service, conform adresei primite de la Ministerul Sănătăţii, încă trei ani de zile. Sâmbătă o piesă din aparat s-a desprins și a rănit o femeie care suferise un accident vascular cerebral.

Conducerea spitalului a susținut de la bun început că aparatul chinezesc este slab calitativ. Firma care a câştigat concursul organizat de Ministerul Sănătăţii spune că finalul contractului ar fi însemnat implicit ieșirea din garanție a tomografului. Ar fi notificat unitatea medicală despre acest lucru și ar fi trimis o nouă ofertă.

Reprezentant, Dyomedica SRL: "Nici până în ziua de azi, unitatea medicală sus menţionată nu a răspuns la oferta noastră, ceea ce a condus la încetarea oricărei relaţii contractuale între societatea noastră şi unitatea medicală”.

Ultima revizie figurează în data de 16 iunie, când aparatul era funcțional. La sfârștitul lui iulie, aceeași firmă a fost înștiințată de Spitalul de Urgență că există o defecțiune. Deși susțin că nu ar mai fi fost sarcina lor, reprezentanții societății au și transmis în aceeași zi oferta de preț.

De cealaltă parte, cei de la Spital spun că firma era obligată să asigure mentenanța pentru încă trei ani de zile, după încheierea contractului. Asta, conform directivelor primite de la Ministerul Sănătății.

Reprezentant serviciul tehnic SCJUT: "Când am luat legătura cu ei au zis că nu, că garanţia se referă la cea de soft. Acum aşteptăm răspunsul ministerului dacă avem sau nu contract. Adresa către minister a fost făcută după perioada de garanţie, moment în care noi am solicitat firma respectivă şi ei spun că nu sunt sub contract şi ne-au dat o ofertă de preţ pentru repararea problemelor care au aparut”.

40 astfel de computere tomograf au fost achiziţionate în spitale din toată ţara.

Cuva rotundă a celui de la Timișoara, cu diametrul de 100 de centimetri, s-a desprins şi a căzut peste pacienta care era investigată. Femeia suferise un AVC.

Bolnavii sunt investigaţi acum cu ajutorul angiografului din spital, iar dacă necesită computer tomograf sunt direcţionaţi către alte unități din oraș.