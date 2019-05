Explicația specialiștilor privind tornada care a făcut dezastru în Călărași

În comuna Dragalina din judeţul Călăraşi, oamenii încearcă să repare daunele serioase provocate marți de o tornadă. 16 case au fost avariate în doar câteva minute.

Miercuri, vremea s-a îndreptat în comuna Dragalina. S-a mai domolit şi vântul, însă oamenii nu au uitat coşmarul prin care au trecut marţi.

Acoperişurile mai multor gospodării au fost smulse de vânt, însă proprietarii au reuşit să mai limiteze pagubele.

Ploaia care a căzut după trecerea tornadei a afectat puternic una dintre gopodării. Oamenii s-au mobilizat imediat, însă, şi miercuri au trecut pe la toate casele afectate şi au dat o mână de ajutor. Multe dintre acestea au fost deja reparate cu ajutor din partea primăriei satului Constantin Brâncoveanu.

Vârtejul a răvăşit ţiglele de pe locuinţe, a doborât copaci şi a făcut prăpăd în gospodării.



Tornada a lovit solul în jurul orei 17.45, în zona localităţii Dragalina, din Călăraşi, şi în doar câteva minute a nimicit totul în calea sa

Cătălin Ioniţă:"Se aude zici că e sfârşitul lumii, uite cum arată cerul!"



Acoperişurile locuinţelor care s-au aflat în calea vârtejului au fost spulberate şi mai mult copaci au fost doborâţi. Şi alimentarea cu energie electrică a fost afecatata în unele locuinţe.

Localnic: "Mi-a luat țigla de pe casă şi la anexe şi la tot".

Localnică: "Am văzut norul ăla că vine prima dată de aici şi au început să zboare table, ţigle, toate am văzut şi noi în faţa casei, ne apărăm unii pe alţii. M-am umflat de plans. Dacă Dumnezeu ne-a dat-o, am primit-o".

Sătenii au fost şocaţi şi spun că nu au mai văzut niciodată un astfel de fenomen.

Localnicii aşteaptă ajutor din partea autorităţilor pentru a-şi reface locuinţele.

Localnic: "Vă daţi seama, după o viaţă muncită să rămână fără acoperiş şi cum se anunţă şi precipitaţii în următoarele zile aşteptăm ajutoare din partea autorităţilor".

Cei afectaţi şi-au acoperit casele cu prelate şi folii ca să poată dormi pe timpul nopţii. Unii au mers la rude sau la prieteni.

Stanciu Marian Gabriel, primar Dragalina: "Când am văzut acel vârtej mare că se îndreaptă către satul Constantin Brâncoveanu, ne-au trecut fiorii. Numai în filme vedem aşa ceva. Furtuna a afectat un număr de 16 gospodăii, acoperişul unor case în proporţie de 100%, unele în proporţie de 30%".

Tornada a afectat și circulația

Tornada s-a revărsat şi pe şosea. 39 de pasageri au trecut prin clipe de groază în momentul în care autocarul în care se aflau a fost scos de pe şosea şi s-a răsturnat pe câmp. Din fericire, oamenii sunt în afara oricărui pericol.

Ştefan-Ovidiu Tătăranu, purtător de cuvânt ISU Călărași: "Patru au avut nevoie de îngrijiri medicale şi patru foarte subţire, toţi au ajuns la unitatea de primiri urgente a spitalului judeţean Slobozia. Sunt în afara oricărui pericol."

După câteva ore de la dezastru, autocarul avariat a fost scos de pe câmp. A fost nevoie de un tractor puternic, cu şenile, mai ales că ploaia a îngreunat misiunea echipelor de intervenţie.

Vântul puternic a răsturnat în afara părţii carosabile şi un TIR, care nu era încărcat cu marfa. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

Tornada de la Drajna a fost de o violenţă ieşită din comun, pentru că frontul atmosferic rece care a pătruns în România s-a ciocnit cu unul de aer foarte cald, de la sol. Încălzirea globală ar fi cauza acestor fenomene extreme, spun specialiştii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!