Explicaţia oferită pentru Ştirile ProTV de către bărbatul care şi-a legat câinele de maşină. FOTO

Un bărbat de 72 de ani din Turnu Măgurele este cercetat penal pentru cruzime față de animale. Şi-a legat câinele de mașină și a pornit cu el târâș, pe șosea.

Mai mulți șoferi l-au forțat să oprească în trafic și i-au cerut să dezlege animalul plin de sânge.

Unul dintre ei a filmat cu telefonul și a făcut publice secvențele, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu. Marți, o asociaţie de protecţie a animalelor s-a oferit să preia câinele rănit!

"-Pai aşa se ia câinele cu maşina?

-Nu e domnule, că nu l-am luat aşa...

-Uite ce i-ai făcut!

-L-am legat de colea...

-Pai nu se leagă de maşină

-N-am ştiut, am zis că vine după maşină

-Uite ce i-ai făcut!

-Nu are nimic, îşi revine".

Proprietarul bietului animal crede că un câine poate fugi cu 60 de kilometri pe oră pe şosea, tras în lesă. L-a luat de la o stână, unde îl lăsase şi a decis să îl ducă acasă, târâş în viteza maşinii.

"-Nu-l vezi cum e?

-Am văzut domnule că şi-a rupt piciorul.

-Pai nu se ia câinele aşa, nu vezi ce i-ai făcut?

-Lasa-l, domnule, că e al meu şi îl tratez."

Contactat de Ştirile ProTV, bărbatul, fost profesor, susţine că nu şi-a mai luat câinele în maşina pentru că nu mai avea loc:

"Nu are nimic, am zis să-l leg că nu aveam altă posibilitate şi era aproape. Am mers încet ca el să meargă aşa că după o căruţă. N-am făcut 100 de metri de la stana şi am oprit, cred că el a opus un pic de rezistenţă, d-asta s-a julit puţin pe talpa de asfalt".

Alţi şoferi aflaţi în trafic l-au blocat pe şosea, când au văzut cum îl torturează şi nu l-au lăsat se plece până când câinele nu a fost luat pe sus.

Dosarul a fost înaintat unui procuror, iar proprietarul urmează să fie chemat la audieri. Dacă va fi găsit vinovat pentru rănirea sau schingiuirea animalului, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea până la un an sau amendă.

Fostul profesor spune că mai are acasă trei câini şi că nu îşi permite să-i crească pe toţi.

