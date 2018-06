Experți, despre poza cu Gabriel Oprea și Obama: ”Mai sunt și alte elemente prelucrate”

Fostul ministru Gabriel Oprea este, din nou, în centrul atenţiei şi, fără să vrea, a ajuns şi în presa internaţională subiect de glumă.

Mai mulţi specialişti în imagine l-au acuzat că a modificat o fotografie, în care ar strânge mâna fostului preşedinte american Barack Obama.

Oprea a fost, într-adevăr, în Biroul Oval de la Casa Albă în 2011, dar în fotografiile oficiale de atunci singurul care apare strângându-i mâna lui Obama a fost Traian Băsescu. De vineri seara, internetul este scena unui festival de photoshop cu aluzii la acest trucaj.

Gabriel Oprea a devenit activ pe Facebook după ce şi-a relansat partidul. Şi ca să le reamintească reuşitele sale celor care-l urmăresc s-a lăudat într-o postare că a pus umărul la parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Într-una dintre fotografii, şeful UNPR apare strângându-i mâna lui Barack Obama. Imaginea a stârnit însă numeroase discuţii pentru că, în septembrie 2011, când Oprea l-a însoţit pe Traian Băsescu la Washington în calitate de ministru al Apărării, în poza oficială doar cei doi foşti preşedinţi îşi dau mâna.

Iar fotografia postata de fostul demnitar pare a fi photoshopata destul de stângaci. Poza este mărita în aşa fel încât consilierii americani nu se mai văd în spatele lui Traian Băsescu şi, în mod suprinzator, ceasul de pe şemineu are cifre arabe, deşi în cea oficială are cifre romane.

Octav Ganea, fotojurnalist Inquam Photos: "În afara faptului evident că persoanei care a prelucrat imaginea nu i-a plăcut ceasul şi l-a schimat cu un altul, mai sunt şi alte elemente. Acest colţ de perete are o structură. Mâna care nu-i aparţine lui oprea are o zonă mult mai moale, mai nedefinită, pentru că a fost împrumutată de aici, loc în care cine a făcut modificarea a şi introdus informaţie. La fel şi costumul fostului preşedinte.!

Fostul vicepremier a răspuns criticilor spunând că Obama i-a întins mâna atât lui, cât şi lui Bogdan Aurescu, pe atunci secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea şi-a apărat punctul de vedere precizând că nu este fotograf, nu ştie să prelucreze fotografii şi a pus pe pagina de socializare ceea ce a primit.

Gabriel Oprea: "Nu sunt fotograf, nu fac fotografii, nu le prelucrez şi nici nu mă pricep să le falsific! Am primit-o şi eu. Fotografia am păstrat-o în arhiva personală aşa cum am primit-o atunci, după eveniment, de la echipa de atunci".

Fostul preşedinte Traian Băsescu i-a replicat că a ajuns foarte rău dacă a ajuns să falsifice fotografii de la întâlnirea respectivă pentru a îşi face imagine.

Traian Băsescu: "Vai de capul tău amărâtule. Profesorul doctor, general, Gabriel Oprea, chiar a ajuns tare rău şi jos dacă pentru imagine falsifică fotografiile de la întâlnirea mea cu Barak Obama."

După postarea devenită celebră, pe internet au apărut numeroase fotografii modificate în care chipul lui Oprea este suprapus peste cel al lui Obama din momentul eliminării lui Osama Bin Laden, al lui Franklin Roosevelt din momentul semnării tratatului de la Yalta, sau al reginei Elisabeta.

Unii nu s-au sfiit să-l plaseze în spaţiu, lângă Dumitru Prunariu, sau în fata tancurilor cu care face parada Coreea de Nord. Ba chiar Oprea a apărut, prin photoshop şi în serialul de comedie Seinfeld.