Experiență unică la festivalul de artă și tehnologie din București. Zeci de instalații interactive pot fi admirate

Spectatorii devin parte din lucrările gândite de artiști ori se lasă cuceriți de universul plin de culoare și lumină - totul într-o experiență unică.

Această instalaţie care foloseşte inteligenta artificială "judecă" oamenii în funcție de cum arată.

Fată: „Acum visează la mine... inteligența artificială. Sunt o creatură intelectuală căreia îi plac magazinele second-hand și are o privire serioasă. E de la sacou asta, i-a plăcut mult. Mă cheamă Mary Lloyd.”



Daniela Medovescu, artistă new media: „Ne dorim să arătăm cum prejudecățile umane se reflectă în modelele de inteligență artificială.”



Într-un alt colț, arta, tehnologia şi știința şi-au dat mâna, iar în centrul atenţiei se află spirulina.



Alexandru Berceanu, artist new media: „Spirulina e o algă și ea este favorizată de lumină roșie. Pungile care sunt privite mai mult vor crește mai mult. E o lucrare despre atenția pe care o acordăm altor specii.”



Femeie: „Ar trebui cumva să te ducă într-o stare poate chiar de meditație prin privire.”

Nu lipsesc instalațiile unde jocurile de lumină și culoare sunt dictate de muzică sau de atingeri.



Artist new media din Franța: „Are influențe de muzică dance și electronică. E un fel de aranjament matematic, poate îți reamintește de cochilia unui melc.”

Festivalul a ajuns la ediţia cu numărul cinci.



Mădălina Ivașcu, cofondatorul festivalului „RADAR”: „Este ediția „future nature” și avem invitați artiști din 10 țări. Avem 25 de instalații de artă digitală și imersivă.”

Curioşii sunt invitaţi să admire creaţiile începând de astăzi până duminică. Un bilet costă 50 de lei.

