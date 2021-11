Energia verde, în continuare blocată de birocrație. Sute de turbine eoliene ar putea fi montate în zona Mării Negre

Într-un singur an, România ar putea obține energie verde cât cea produsă de 100 de reactoare nucleare precum cele de la Cernavodă, afirmă specialiștii.

Sute de turbine eoliene ar putea fi montate în zona românească a Mării Negre, atât la țărm, cât și în larg. Dar totul este blocat, din cauza unui proiect de lege plimbat prin Parlament.

În acest timp, ne confruntăm cu o creștere uriașă a prețurilor la energie.

Acesta este dispeceratul care monitorizează producția de energie verde din toată țara.

Cristian Belcea, șef dispecer sistem energetic: „În momentul de față putem observa aici grafic producția instantanee și aici procentual în megawați”.

Este vorba de energie produsă de turbine amplasate pe pământ. Anul trecut, Grupul pentru Politici Energetice din România, un ONG care realizează și studii de piață pentru sisteme prietenoase cu mediu, a analizat și zona Mării Negre. Concluzia a fost că dacă am monta ferme eoliene în mare am putea produce 94 de gigawați pe an.

Ionel Postelnicu, șef dispecerat sistem energetic național: „Ar fi cam peste 100 de reactoare - 120, 130, comparabile cu reactorul de la Cernavodă”.

Adrian Stănică, director geneneral GeoEcoMar: „Undeva în largul Deltei Dunării, la gura de vărsare Sfantu Gheorghe înspre Capul Midia, este zona cea mai interesantă”.

Dar deocamdată nu se știe ce instituție ar putea închiria perimetre marine și nici tehnologia eoliană offshore nu apare în vreun act normativ. În Parlament există totuși un proiect de lege care ar trebui să rezolve aceste lipsuri, dar e mutat dintr-o comisie în alta a Parlamentului.

Bogdan Bola, inițiatorul legii: „Din păcate, acest plan care ar fi trebuit să intre în vigoare la 31 martie 2021. Nici până în ziua de astăzi nu a fost adoptat”.

Vlad Rădulescu, cercetător științific GeoEcoMar Constanța: „Speram că până la jumătatea anului viitor să fie definitivată o astfel de legislație. Fiind o tehnologie nouă pentru România, nu a fost prevăzută în legislație această operațiune”.

Oficiali români și americani au discutat, la începutul lui noiembrie, la Washington, despre o posibilă colaborare pentru instalarea unor parcuri de eoliene în Marea Neagră. Discuțiile au avut loc pe fondul demarării unor astfel de proiecte în mai multe state europene și nord-americane. În schimb, există proiecte noi, de peste 400 de milioane de euro, atât pentru ferme eoliene pe uscat, cât și pentru panouri fotovoltaice. La ora actuală, în România sunt peste 1.200 de turbine terestre, cu o putere totală de trei mii de megawați.