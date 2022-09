Elevii ar putea fi testați obligatoriu în școli pentru consum de droguri. Pe cine ar putea reține poliția

Pe motiv că numărul tinerilor care iau substanțe psihotrope de la vârste tot mai mici crește îngrijorător, un deputat propune ca poliția și procurorii de la crimă organizată să facă verificări neanunțate în școli. Părinții ar trebui să își dea acordul la începutul anului școlar.

Datele oficiale arată că un român din 10 a consumat droguri măcar o dată în viață. Îngrijorător este că s-a dublat numărul dependenţilor în rândul celor care au între 15 și 34 de ani. Cumplit este că apare tentaţia şi la copii de 10 ani. Iată ce s-a întâmplat la Bistrița.

Cel puțin doi tineri din Bistrița au murit în ultimul an din cauza drogurilor

Claudia Andron, președintele Asociație de Părinți: „În ultimul an, cel puțin două decese am avut în rândul tinerilor. Drogurile pe care aceștia le consumă sunt făcute în laborator din ce am înțeles, cu daune foarte mari asupra organismului”.

Printr-un proiect de lege se propune ca poliția, procurorii de la DIICOT și cei de la combaterea criminalității să poată să meargă în școli cu teste antidrog.

Bogdan Ivan, inițiator lege: „Avem un model din Marea Britanie în care, la începutul anului școlar, părintele poate să-și dea consimțământul pentru acest lucru. Dacă un copil are peste 18 ani și este elev într-o școală, va trebui să... sau va există opțiunea de a nu mai frecventa acea școală”.

„Doar capital politic”

Alina Dimitriu, director executiv Asociația Sens Pozitiv: „Ducându-ne cu controale peste ei în școli nu o să le întrerupă consumul. Poliția și metodele Drog zero nu au ajutat niciodată. Ele aduc doar capital politic.”

În plus, pentru că legislația nu ține pasul cu ritmul în care apar noi substanțe, parlamentarul propune ca poliția să îi poată reține pe cei care le livrează, doar pe baza efectului halucinogen al acestor produse.

Claudia Ștefănești, medic psihiatru: „Există o mare parte din consumatori care încep să consume de la vârsta de 12 ani. Au fost și situații, mai rare, în care consumul a debutat de la 10 ani. Foarte mulți dintre ei ajung să își piardă adaptarea în societate, pentru că drogul devine un fel de a fi și se adaptează foarte greu la muncă, la școală”.

Psihiatrii spun că dependența se poate instala chiar de la prima întrebuințare a acestor substanțe. Ca toate aceste prevederi să fie aplicate, proiectul trebuie discutat și adoptat de aleși.

