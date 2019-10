Elev, aproape să intre în comă alcoolică după ce a băut țuică la o şcoală "de 5 stele"

Pe lângă fumat, tot mai mulţi copii consumă şi alcool de la vârste fragede. Un elev de clasa a cincea a fost luat cu ambulanța de la şcoală, una de elită din Bucureşti, după ce s-a îmbătat şi era cât pe ce să intre în comă alcoolică.

Părinţii sunt primii care ar trebui să le explice celor mici cât de periculos este acest viciu, iar statul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru ca ei să nu poată cumpăra băuturi alcoolice până la majorat. Printr-un experiment, am aflat cât este însă de uşor, pentru copii, să îşi cumpere de băut din magazine.

În România, aproape 90% dintre adolescenţi spun că au băut alcool, arată un studiu recent. Aproape jumătate dintre ei beau de la 3 la 9 unităţi de alcool, adică între 3 şi 9 pahare de bere. Ultimul caz grav a fost înregistrat în Capitală, iar cel ce a băut peste măsură a fost un băiat de clasa a 5-a.

Profesorii au fost nevoiţi să sune la 112 pentru ca băiatului de 11 ani i s-a făcut rău în clasă. Medicii sosiţi la faţa locului şi-au dat seama că elevul mai avea puţin şi intra în comă alcoolică. Au aflat apoi că băuse ţuică într-un parc de lângă şcoală.

Ioana Neacşu, Inspector Şcolar General Bucureşti:

"Într-adevăr, ieri ne-am confruntat cu o situaţie nedorită şi surprinzătoare. Un băieţel de clasa a 5-a a venit la școală sub influenţa alcoolului. Trebuie să vedem ce a dus la acest comportament."

Aflăm motivele de la adolescenţi.

Băiat: "Am prieteni care s-au apucat deja de alcool, spun că îi ajută să se destindă, să se relaxeze."

Fată: "Unii vor să pare de gașcă şi beau la petreceri."

Reporter: De unde cumpăra copiii de vârsta ta alcool?

Fată: De pe piaţa neagră, unii aduc pe ascuns sau fură de la părinţi.



În vârstă de 16 ani, reprezentanta a Consiliului Naţional al Elevilor, Sara, ne-a ajutat să facem un experiment ca să vedem cât de uşor pot să cumpere minorii alcool. A ales trei magazine aflate în apropierea şcolii la care învaţă. Rezultatul?

Sara Boban, Consiliul Naţional al Elevilor: "În două din trei magazine am luat câte o sticlă de bere. Nu m-a întrebat nimeni nimic, nici măcar dacă am 18 ani sau altceva."

Reporter: I-aţi vândut fetei o sticlă de bere.

Vânzător: Nu mi-am dat seama, era aglomeraţie aici şi am greşit. Îmi pare rău.

Ca să îi convingă să nu se apropie de alcool, poliţiştii au organizat o prezentare interactivă în faţa mai multor adolescenţi. L-au invitat şi pe psihologul echipei naţionale de fotbal sub 21 de ani, care a făcut minuni cu moralul jucătorilor.

Silviu Ioniţă, psiholog Naţională de fotbal U21: "Când am lucrat cu cei de la echipa de tineret, am lucrat la crearea unei mentalităţi de campion. Pentru că dacă vrei să faci performanta trebuie să te trezeşti că un campion, să mănânci ca un campion şi să bei ca un campion. Şi nu îţi poţi permite un derapaj cu alcool care are efecte negative."

Însă aceste campanii ajung la prea puţini copii.

Comisar de poliție Sorin Stanica, director Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității: "Probabil vom atinge cu mesajul direct 500 de copii în această toamnă."

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar din Capitala spun că le este imposibil să facă proiecte de prevenţie în toate cele 600 de unităţi de învățământ din Bucureşti.

