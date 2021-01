Eforturi uriașe pentru salvarea unei tinere infectate cu SARS-CoV-2 și a bebelușului său. Copilul a primit nota 1 la naștere

Medicii din Botoșani fac eforturi uriașe pentru salvarea unei tinere de 29 de ani și a bebelușului său, venit pe lume prematur.

Femeia, infectată cu noul coronavirus, a fost la un pas de moarte, iar echipele care o monitorizează au decis să scoată de urgență copilul. Au fost minute critice: cel mic a primit nota 1 la naștere și a avut nevoie de intubare. Starea lui s-a îmbunătățit marți. Mama este în continuare în stare gravă, dar stabilă.

Tânăra a ajuns la maternitatea din Botoșani în urmă cu o săptămână. A primit tratament pentru infecția cu SARS-CoV-2 și părea să își revină. Sâmbătă noapte s-a simțit rău, iar medicii au transferat-o la Spitalul Județean, la Terapie Intensivă. O zi mai târziu, a fost intubată și ventilată mecanic.

Gina Puflea, Maternitatea Botoșani: „Sâmbătă dimineață a apărut dispneea, saturatia a scăzut la 89%. Am reușit să transfer pacienta în Secția ATI a Spitalului Județean, concomitent cu procedura de transfer într-un spital de rang 3. Am vorbit la Iași și Suceava, dar nu am găsit loc.”

Luni seară, medicii de la maternitate au fost anunțați de colegii lor de la Spitalul Județean că trebuie să intervină de urgență și să scoată copilul. Era singura cale prin care atât el, cât și mama să primească o șansă la viață.

Carmen Zaboloteanu, medic neonatolog: „A fost extras un copil de 1950 grame, cu stare generală gravă la naștere. APGAR 1 în primul minut și 2 după 5 minute. Asta înseamnă că acel copil nu respira și avea în jur de 10 bătăi pe minut. S-au inițiat manevrele de reanimare în primele secunde de viață și a necesitat intubare imediată cu răspuns favorabil după primele manevre. Ulterior, a fost transportat de la Spitalul Județean.”

Gina Puflea, Maternitatea Botoșani: „Mama este intubată, cu parametri stabili, față de cum era aseară. Era vorba de minute, ca să putem salva copilul. Am încercat să scurtăm fiecare etapă, ca să finalizăm rapid.”

Tânăra mamă a venit cu soțul și primul lor copil din Norvegia, să facă sărbătorile la rude. Amândoi au prezentat teste negative la intrarea în țară, așa că cel mai probabil au luat virusul în România.

Monica Adăscăliței, director executiv DSP Botoșani: „Pacienta însărcinată a prezentat simptome de răceală încă din 2 ianuarie, cu febră, frisoane și tuse, iar pe data de 5 s-a prezentat la spital. În momentul în care doamna s-a prezentat la maternitate, familia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu simptome ușoare de răceală. În urma testării, soțul și mama au ieșit pozitivi, iar copilul negativ."

În prezent, atât mama, cât și nou-născutul sunt încă intubați, dar în stare stabilă. Medicii speră să îi recupereze pe amândoi.