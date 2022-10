Eforturi pentru reproducerea unei specii de pește aflată în declin în țara noastră: linul

Pentru a se adapta cât mai bine, puietul a fost obținut prin reproducere natural-dirijată și crescut în bazine din pământ, cu un mediu acvatic foarte apropiat de cel sălbatic.

Canalul magistral Lunca, din apropiere de Galați, a fost ales pentru popularea cu trei mii de puieți din specia lin. Peștele a fost adus de la doar câteva sute de metri distanță, din bazinele Institutului de Cercetare Piscicolă.

Specialist: „Puietul de lin. Ca de acvariu. O să-i vedeţi acuma, când îi punem în sac”.

Reporter: „Cât vreţi să aibă la două luni și jumătate? Au un gram?”

Specialist: „Ăștia, nu, mai mult. 7-8 grame!”

Cercetătorii și-au propus să obțină un puiet mai bine adaptat la condițiile de mediu decât dacă ar fi fost crescut în regim furajat. Linul este întâlnit din ce în ce mai rar în țara noastră, în special în Delta Dunării, în zonele de băltire și mlăștinoase.

Măricel Dima, director al Institutului Piscicol Galați: „Este una dintre specii care, în mediul natural, în urma studiilor și cercetărilor pe care institutul le-a realizat pe parcursul mai multor ani, a constatat că este în declin”.

Liliana Athanasopoulos, manager de proiect: „Au fost și ani în care a fost interzis pescuitul la lin. Are un spor de creștere puțin mai lent decât al crapului, dar este o specie care are o carne mult mai fină, o carne albă foarte gustoasă și firește că, în mediul natural, are o nișă trofică aparte”.

Popularea a fost făcută cu ajutorul reprezentanțulor Agenției Județene pentru Vânătoare și Pescuit.

Adrian Alexandru, director al AJVPS Galați: „Este prima populare cu lin. Anul trecut am populat cu caras și câteva exemplare de crap tot acest canal”.

Proiectul de cercetare a reproducerii și dezvoltării exemplarelor de lin a fost derulat prin Ministerul Agriculturii, pe parcursul a trei ani de zile, și a costat aproximativ 700.000 de lei.

