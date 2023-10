Mama i-a abandonat, iar tatăl a murit într-o clipită. „Visuri la cheie” va ridica o casă pentru 5 frați

Dar ce faci când realizezi că după un divorț dificil, nu se mai leagă nimic în viața ta? Mama te abandonează pentru un bărbat, iar tatăl moare într-o clipă, în fața ochiilor tăi. Iei decizia care-ți schimbă viața și din copil devii adult, din frate devii cel responsabil de viitorul celorlalți patru oameni din jurul tău. Și atunci, meriți o șansă... pe care doar echipa Visuri la cheie ți-o poate oferi. Astăzi, de la 21:30, Dragoș Bucur și arhitecții vor ajunge la Nicolae Bălcescu pentru a schimba viitorul familiei Damian, într-o poveste încărcată de emoție și speranță, doar pe PRO TV!

După divorțul părinților, Alexandru, Mirela, Mădălina, Ioana și Ionuț au plecat cu mama lor. Însă, când aceasta și-a găsit pe cineva, viața a luat o turnură dură: ”a început să-l iubească mai mult decât pe noi. A început să ne bată, să ne înjure. Ne alergau cu sapa, cu mătura”. Așa că s-au întors la tatăl lor, care le-a fost aproape și i-a protejat până într-o zi fatidică: ”pe câmp cu oile, a făcut un infarct. A murit pe loc”.

Atunci, Alexandru a lăsat deoparte adolescența și a preluat grija tuturor: ”nu s-a pus problema să nu-i am lângă mine. Am zis DA din start”. Însă, un lucru nu a putut rezolva: casa în care stau și care este aproape să cadă în fiecare zi. Când vor ajunge în Călărași, membrii echipei Visuri la cheie vor hotărî să dărâme tot și să o ia de la zero. ”Decizia de a da jos e mai mult decât justificată. Copiii stau într-un loc mai mult decât nesigur”, va spune Florin Brînzan.

Va urma o muncă încărcată de provocări, întârzieri din cauza condițiilor meteo neprielnice și zile în care vor avea un singur gând: să le dea o nouă șansă la un viitor luminos celor cinci copii minunați. ”Conștientizează că au acel spate să-și continue această evoluție pozitivă. Noi asta am încercat să le insuflăm: puteți să mergeți înainte, fără să vă mai fie frică că ceva se poate dărâma lângă voi”, va spune vizibil emoționată arhitecta Andra Marinescu, după ce va reuși să ducă la capăt proiectul.

Dragoș, Bucur, Cristina Joia, Alex Gavrilescu și Andra Marinescu formează echipa care va aduce speranță în această seară. Urmează o surpriză desprinsă din filmările videoclipului piesei din ”Încă o două lozuri”. Nu ratați, de la 21:30, cea de-a șaptea ediție din sezonul 10, pe PRO TV! Emisia poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

