Drama celor patru copii care au ars de vii în Timișoara. Mărturiile șocante ale mamei

Drama celor patru copii care au ars de vii într-o casă din Timișoara scoate la iveală detalii tulburătoare.

Mama lor povestește că era la muncă atunci când s-a petrecut tragedia, însă tot ea recunoaște că pe drumul de întoarcere a făcut un scurt popas la bar ca să își ia partenerul.

În paralel, autoritățile pun capla cap toate informațiile, mai ales că există bănuiala că frățiorii erau încuiați într-o încăpăre. Le-a fost astfel practic imposibil să se salveze.

Apelul dat la 112 i-a înfricoșat și pe salvatori. Când au ajuns la adresa aceștia au găsit cel mai rău scenariu: patru copii captivi într-o încăpere cuprinsă de foc. În fața unei astfel de tragedii, inclusiv militarii aveau ochii în lacrimi.

Cosmin Hiș, pompier: „Vizibilitatea era zero, tavanul ardea, practic era un tunel de foc. Am trecut foarte repede prin acel tunel, încercând să ajungem la ultimul apartament unde aveam info că se află copiii,toți speram că nu sunt în acea cameră, că erau în altă camera.”

Cătălin Temelie, pompier: „Nu țin minte decât că am apucat să îmi iau masca pe față, am luat camera cu termoviziune. Am pătruns cu toată dorința de a salva, eram vreo 4-5 acolo care ne doream să intrăm, ne doream să nu găsim nimic.”

Din păcate, nu a fost așa. Cei patru frați au ars de vii. Polițiștii vor să afle acum dacă nu cumva au fost încuiați în camera lor cu cheia.

Cătălin Temelie, pompier: „Foarte urât sentimentul acela, când mergi și nu vezi nimic, pipăi și calci pe ceva și nu știi pe ce, e crunt sentimentul acela. Nu îi doresc nimănui să simtă ce am simțit noi atunci.”

Părinții au fost reclamați de două ori de vecini anul trecut la Protecția Copilului pentru că nu ar fi avut grijă de cei mici, însă inspectorii susțin că în urma controalelor nu au găsit nimic în neregulă.

Mama a explicat de ce nu era acasă. Susține că i-a lăsat în grija băiatului cel mare de 14 ani pentru că nu se ajungeau cu banii.

Găsise o bătrână de care avea grijă trei ore pe zi. Făcea asta de câteva luni și tot acolo ar fi fost și în seara cumplită. Însă la întoarcere, s-a oprit și la un bar, unde era iubitul ei. După ce acesta și-ar fi terminat berea, au pornit împreună spre casă.

Ana Maria Vulpe, mama copiilor: „Vina mi-o asum, sunt în stare să-mi asum vina pentru tot ce s-a întâmplat, recunosc. Pentru niște amărâți de bani mi-am pierdut copiii. Deci nu doresc la nimeni chestia asta. Pentru niște amărâți de bani. Am acceptat orice ajutor, dar mai puțin să-mi dau copiii de lângă mine. Deci mai bine să mă taie pe mine, decât să-mi ia copiii de lângă mine.”

Singurul care a scăpat este fiul cel mare, internat în spital cu arsuri. Rănile sufletești sunt însă mult mai greu de vindecat.

Laura Nussbaum, medic șef clinică neuropsihiatrie pediatrică: „În cazul de față stresul e foarte mare, deoarece el a fost martorul care a văzut declanșarea incendiului, în a doilea rând avea cei patru frățiori mai mici, arsuri și căutând ajutor de la un vecin el a dorit să salveze acești copii”

Ancheta de la Timișoara este abia la început. Părinții au fost chemați la audieri și deocamdată a fost deschis un dosar penal în REM. După această tragedie, se ia în calcul decăderea celor doi din drepturi.