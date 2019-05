Dragnea, ironizat la o televiziune germană. „Vampirul” care ia banii orfanilor. VIDEO

Gazda emisiunii, Oliver Welke, a dedicat ediția din 3 mai mai multor politicieni din Europa, precizând că tema emisiunii este corupția.

Oliver Welke: „Lucruri cu care cei din EU nu sunt obişnuiţi şi totuşi merg prost în Europa. Azi: Corupţia. Parlamentul României a votat o lege anti-corupţie. De fapt, o lege pro-corupţie: cine este prins corupt nu face închisoare... Însuşi şeful social-democraţilor români scapă de închisoarea pe care ar trebui să o facă, drept urmare a faptelor de corupţie dovedite.”



În imagini apare o carte de Monopoly pe care scrie „ Scapi întotdeauna de închisoare."



Oliver Welke: „Liviu Dragnea şi prietenii lui au băgat în buzunarele proprii subvenţiile europene. Se ştie că Dragnea a căutat proiecte la care banii europeni vin foarte repede, cum sunt de exemplu banii pentru copiii orfani care, de fapt, au ajuns în buzunarele lui Dragnea, ale prietenilor săi şi ale partidului.



Contele Dragnea a băgat banii în buzunar...Copiii orfani ce ar fi făcut cu banii respectivi? Probabil şi-ar fi luat dulciuri.

România e şefa UE şi statutul de şef este sponsorizat de Coca-Cola, deoarece la o întâlnire oficială la Bucureşti, ţinută cu o săptămână înainte de emisiunea aceasta, logo-ul cu preşedinţia României la UE a fost însoţită de logo-urile „fără zahăr" ale Coca-Cola.”

Liviu Dragnea este prezentat în Parlament, după ce au fost aprobate modificările la Legile Justiției.

„Sub aceste noi legi, Liviu Dragnea, președintele cu mai multe condamnări al Partidului Social-Democrat din România, va scăpa”, scrie hvg.hu.

Totodată, Dragnea este prezentat ca "un vampir care profită de fondurile europene dedicate orfelinatelor", cât și ținând în mână un card Monopoly care îl scapă de mersul la închisoare, mai notează sursa citată.

