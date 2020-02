Cuplu salvat dintr-un incendiu de doi pompieri în timpul liber

Un bărbat și o femeie din Alba au fost salvați vineri seară dintr-o casă cuprinsă de incendiu de doi pompieri aflați în timpul liber.

Militarii au observat flăcările și fără să stea pe gânduri i-au evacuat pe cei doi, prinși în perdeaua de fum.

Victimele care au fost preluate de medici și transportate la spital s-au intoxicat cu fum și s-au ales cu arsuri de gradul I pe față.

Incendiul a izbucnit în interiorul unei case din localitatea Zlatna. Bărbatul de 50 de ani și femeia de 60 erau într-o cameră când focul și fumul dens au cuprins locuința. Pompierii, aflați în timpul liber, locuiesc în zonă și au intervenit foarte repede.

Mirel Roșca, pompier: „Eu am sărit geamul și l-am scos afară. O mobilizare de urgență. colegul a ajuns și a intrat și el. am găsit-o și pe doamna, am evacutat-o și pe ea foarte repede."

Radu Botezan, purtător de cuvânt ISU Alba: „În interiorul casei se aflau surprinse două victime. Din fericire, doi colegi pompieri care se aflau în timpul liber, ce locuiau în apropiere, au intervenit prompt. Și-au asumat destul de multe riscuri pentru a intra și a evacua pe geam victimele suprinse de incendiu."

Incendiul a distrus mobilierul din două camere pe o suprafață de 40 de metri pătrați. Pompierii spun că focul a pornit de la o țigară.

Vecină: „Or fi pipat. Din cameră ieșea fum."

Vecină: „Se vedea mai mult fum.”

Reporter: „Unde ardea?”

Vecină: „În camera din mijloc au scos pe geamuri tot ce a ars înăuntru, un pat, haine."

Victimele au fost transportate la spitalul din Zlatna, iar acum sunt în afara oricărui pericol.

