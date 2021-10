Două nunți și un botez, oprite de polițiști și de mascați într-o localitate din Maramureș

În loc să se strige darul, s-a dat stingerea în localitatea Recea din Maramureş, unde poliţiştii, însoţiţi de mascaţi, au oprit doua nunţi şi un botez.

Comuna este în carantină şi, conform regulilor, sunt interzise evenimentele cu sute de invitaţi. Mai furioşi ca miresele au fost angajaţii restaurantului, care au ieşit în stradă înarmaţi cu pancarte. Patronul lor a fost amendat două zile la rând.

Mai multe tinere s-au aranjat toată ziua ca să meargă la o nuntă din localitatea Recea. Şirul de maşini din fața localului era dovada că la eveniment erau aşteptaţi mulţi oameni. Când colo, la intrare, în loc de miri, nuntaşii au dat ochii cu mascaţii de la trupele speciale.

Localitatea Recea este în carantină de la începutul săptămânii, în condiţiile în care incidența a ajuns la 7,99 de îmbolnăviri la mia de locuitori. Chiar şi aşa, cei care aveau programate nunţi şi botezuri nu s-au îndurat să le amâne, în speranţa că autorităţile îi vor lăsa în pace. În realitate, lucrurile nu au stat deloc aşa.

Nuntaș: „Îi voie un spectacol cu 60 de mii de oameni, dar nu-i voie o nuntă cu oamenii dragi, care nu-s din zona respectivă. Nu avem altundeva unde să mergem”.

Pe de altă parte, administratorii localurilor ştiau că poliţia o să îi viziteze. Cu o seară înainte, un patron a fost amendat cu 15 mii de lei. A urmat o sancţiune la fel de mare.

Revoltaţi, angajaţii complexului au ieşit în stradă. Coincidenţă sau nu, aveau pancartele pregătite.

Angajată: „Lucrez aici de cinci ani şi e foarte greu, tot timpul stăm cu stres că ne închide sau nu”.

Angajată: „Să sperăm că se va face dreptate, de aceea ne-am vaccinat”.

Patron de restaurant: „Am pierdut tot anul trecut şi am luat-o de la zero în mai. Anul trecut am stat șase luni închişi, suntem în pragul falimentului”.

Autoritatiile nu au stat însă la discuţii şi numai sâmbătă seară au dat 30 de sancţiuni, în valoare totală de 39 de mii de lei. Au amendat inclusiv persoane care nu circulau conform normelor într-o localitate aflată în carantină.

La rândul lor, mirii nu au reuşit să-i înduplece pe mascaţi, aşa că petrecerea nu s-a mai ţinut. Mirii au invitat iniţial 600 de persoane.

Doar în Maramureş, nouă localităţi sunt în carantină, pentru că incidența a trecut de 7,5 cazuri la mia de locuitori.