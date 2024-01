Două familii din Constanța au rămas fără locuințe în plină iarnă. Casele lor au fost distruse de un incendiu

Trei oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Flăcările uriașe care se extindeau amenințător și fumul gros i-au scos din case pe oamenii care locuiesc pe o stradă din Constanța.

Bărbat: „Oamenii erau foarte disperați, a luat foc”.

Incendiul a izbucnit la una dintre case, iar flăcările s-au extins cu repeziciune și la o a doua.

În cel de-al doilea imobil care a căzut pradă focului se aflau un bărbat și fiul lui. Au reușit să fugă din calea incendiului și să salveze câteva bunuri.

Bărbat: „Am văzut fum de la casa vecină ieșind din acoperiș, că nu pot nici să vorbesc, și după am văzut foc în spate la casa mea unde am geamul la cameră la copil. 2-3 haine, actele și butelia i-am zis domnului pompier să o scoată că nu am mai putut să o scot”.

Zona a fost împânzită de pompieri, care au intervenit cu mai multe autospeciale, inclusiv de la înălțime. Militarii au salvat și patru căței, găsiți în una din curțile afectate de incendiu.

La fața locului au ajuns și patru echipaje de prim ajutor. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care o femeie, care a suferit un atac de panică.

Anchetatorii au stabilit că totul a pornit de la un coș de fum care nu a fost curățat corespunzător.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-01-2024 07:38