Două case au ars din cauza unui aparat pe care mulți români îl au în locuință. Incendiul s-a extins rapid

Două femei au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de ajutor medical. Păsările au murit în incendiu.

Focul a pornit inițial la una dintre locuințe. La mansardă, proprietarii țineau 20 de papagali pe care îi încălzeau cu o aerotermă. A fost suficientă o scânteie pentru ca podul, din lemn, să se aprindă. Din cauza fumului gros, femeia care se afla înăuntru nu a mai putut ajunge la ușă. A fost salvată de pompierii ajunși acolo.

Proprietara apartamentului: „Eu am fost prinsă în casă, m-au scos ei”.

Reporter: „De unde a pornit focul?”

Proprietara: „La ușă, dar nu îmi dau seama, când am vrut să ies nu am mai putut”.

Reporter: „Fum mult?”

Proprietara: „Da, exagerat, nu puteam. Am ieșit la geam să pot să respir până au venit ei”.

Două persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor

Incendiul s-a extins în scurt timp la celelalte construcții, aflate în imediata vecinătate. Două femei au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de ajutorul medicilor.

Proprietar: „Toată, ce suprafață, de la cap la cap e arsă, nu mai e nimic. Totul, totul ars, nu mai e nimic, nimic”.

Reporter: „Aveați asigurare?”

Proprietar: „Nu”.

Loc. Col. Marian Costea, locțiitor comandant Detașamentul 1 Pompieri Craiova: „Prioritate a fost salvarea victimelor și protejarea vecinătăților pentru ca incendiul să nu se propage și la alte vecinătăți, la alte proprietăți. Am lucrat cu 3 autospeciale, ulterior s-a suplimentat”.

Cei 20 de papagali au murit în incendiu. Pagubele de la cele două case sunt mari.

