Dosarul privind violenţele împotriva lui Gabriel Păun se închide. Faptele s-au prescris. Reacția activistului

Judecătoria Haţeg a dispus, săptămâna aceasta, încetarea procesului penal faţă de bărbatul care l-a atacat pe Păun, scrie News.ro.

Anunţul privind prescrierea dosarului deschis în urmă cu peste opt ani a fost făcut de către Gabriel Păun.

„Dosarul cazului Râul Alb din Retezat în care 6 golani au încercat să mă ucidă s-a prescris. 8 ani şi 4 luni au trecut de la tragicul incident până astăzi. Un caz rar în care cei care m-au bătut în mod repetat cu pumnii şi picioarele au fost filmaţi. Eu eram pe domeniul public, paşnic şi făceam o poză. Imaginile au făcut înconjurul lumii şi încă îl mai fac. Spre deosebire de alte incidente violente cu autori necunoscuţi, justiţia a avut la dispoziţie toate dovezile necesare pentru a prinde şi pedepsi făptaşi încă din prima zi”, a scris activistul pe Facebook.

Tot el a transmis că s-au schimbat mai mulţi procurori de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. și că primul a fost cel care a anchetat cazul Colectiv.

„Fiecare a venit cu noi idei. Cazul a fost trimis în judecată. Apoi înapoi la alt procuror şi din nou în judecată la Haţeg. Ieri am primit vestea că atacatorii care au fost cercetaţi mereu în stare de libertate vor rămâne liberi şi nepedepsiţi căci legea Parlamentului de prescriere a crimelor îi ajută. Tot o lege proastă îi ajută pe agresori să nu plătească zecile de mii de lei cheltuieli de judecată organizaţiei pe care o reprezint şi pentru care am realizat investigaţiile din Retezat”, a scris Gabriel Păun pe reţelele de socializare.

Analize pentru dosar făcute din bani proprii

Activistul de mediu, reprezentant al organizaţiei Agent Green şi al Animals Australia şi fost consilier onorific al premierului Nicolae Ciucă, a dat detalii despre derularea procesului în justiţia din România, arătând că de-a lungul anilor, a fost pus să repete, pe cheltuiala sa, unele analize considerate dovezi în dosarul penal.

El susţine că a fost întrebat inclusiv dacă s-a răzgândit cu privire la plângerea penală pe care a depus-o.

„În mai bine de 8 ani de anchetă şi judecată a trebuit sa revin în ţară neplanificat şi pe cheltuiala mea de nenumărate ori. Am fost dat afară din biroul procurorului doar că am îndrăznit să cer politicos o cafea şi un pahar de apă după ce călătorisem 3 zile de pe celalaltă jumătate a Planetei. Eram bucuros că am ajuns la timp, dar pentru ei nu a contat asta. La un moment dat, după mai mulţi ani de anchetă am fost chemat iarăşi doar ca să fiu întrebat dacă nu cumva m-am răzgândit în legătură cu plângere mea. Ba chiar am fost obligat, la 7 ani de la atac, să fac din nou RMN şi CT pentru leziunile suferite. Tot pe cheltuiala mea. Totul pentru nimic căci atacatorii rămân liberi. Această prescriere încurajează violenţa în România şi îi pune în pericol toţi avertizorii de integritate din ţara noastră din orice domeniu. Acesta nu este doar cazul meu ci al fiecărei persoane care doreşte să facă din ţara asta un loc mai bun”, mai scrie Gabriel Păun.

CEDO, ultima soluție

El anunţă, pe Facebook, că nu va aştepta „karma să facă dreptate”, că va face apel şi va ajunge la CEDO dacă nu i se va face dreptate.

Un complet de la Judecătoria Haţeg a constatat, săptămâna aceasta, încetarea procesului penal având ca obiect „loviri sau alte violenţe” în care Cornel Lascu a fost trimis în judecată pentru agresarea lui Gabriel Păun. Dosarul a fost trimis de către procurori instanţei de judecată în ianuarie 2022, la aproape şapte ani de la comiterea faptelor.

„Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă PĂUN GABRIEL şi obligă pe inculpatul LASCU CORNEL la plata sumei de 100.000 lei, către partea civilă, cu titlu de daune morale. Respinge, ca nedovedită, cererea părţii civile PĂUN GABRIEL, cu privire la despăgubirile civile. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Orăşenesc Haţeg, ca neîntemeiată”, se mai arată în sentinţa Judecătoriei Haţeg. Soluţia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 09-09-2023 12:35