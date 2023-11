Dosarul mitei din Vama Sculeni. Tariful era de 600 de euro pentru un autocar, iar banii se împărţeau la toaletă

În acest dosar, procurorii solicită arestarea preventivă a şefului Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, subcomisarul Cristian Mancaş, alături de alţi doi poliţişti (Gabriel-Alexandru Bertea şi Iulian Baciu) şi doi şoferi.

Din documentele depuse în instanţă reiese că poliţiştii de la Vama Sculeni aveau un tarif fix pentru şoferii care nu doreau să le fie controlate maşinile cu marfă din Republica Moldova. Pentru un autocar în care oamenii transportau colete se percepeau 600-700 de euro.

Pe data de 7 iulie 2023, în jurul orei 14,15, s-a prezentat la controlul de frontieră un şofer care conducea un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care i-a dat colaboratorului DNA suma de 150 euro, pentru a nu-i fi controlată maşina.

"Ulterior, în jurul orei 16,00, în timp ce colaboratorul (...) s-a deplasat pe una dintre pistele de trecere a frontierei către o clădire amplasată în punctul de trecere a purtat o discuţie cu suspectul Mancaş Cristian, de unde rezultă că acesta din urmă i-a relatat care sunt sumele de bani percepute la diverse puncte de trecere a frontierei în funcţie de vehiculele care se află în tranzit şi care provin din Republica Moldova. În cadrul acestor discuţii, colaboratorul şi-a manifestat uimirea cu privire la suma de 500 de euro de autocar, iar suspectul Mancaş Cristian a continuat să îi relateze că autocarele care au colete plătesc sume cuprinse între 600-700 de euro, iar bus-urile 2-300 de euro", spun anchetatorii.

Tot în documentele depuse în instanţă se arată că sumele de bani strânse de la şoferi erau împărţite între poliţişti la toaletă.

"La data de 27.07.2023, în jurul orei 18,45, după ce a purtat cu Mancaş Cristian o discuţie despre situaţia unei minore care nu îndeplinea condiţiile legale pentru a părăsi teritoriul României şi în timp ce se afla în interiorul clădirii situate în faţa cabinei de control a documentelor din punctul de trecere a frontierei Sculeni, colaboratorul cu altă identitate decât cea reală Pascal Lavinia i-a precizat inculpatului Mancaş Cristian că urmează să plece în 10 minute, iar toate sumele de bani pe care le-a adunat se află asupra sa.

PASCAL LAVINIA: "Cum ştii! Vezi că eu în 10 minute plec!;

PASCAL LAVINIA: Ce am, eu am închis la pâine!;

PASCAL LAVINIA: Cu ce? Nu am, îs la mine toţi! Hai încoace! (intră împreună într-o toaletă din incinta clădirii).

În aceste împrejurări, colaboratorul l-a invitat pe inculpatul Mancaş Cristian într-un grup sanitar amplasat în interiorul clădirii situate în faţa cabinei de control a documentelor din punctul de trecere a frontierei Sculeni, pentru a împărţi suma de bani pe care a adunat-o în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. Colaboratorul a scos suma de bani, a aranjat-o şi a început să îi numere în faţa inculpatului Mancaş Cristian, spre satisfacţia acestuia. În cele din urmă, colaboratorul a numărat suma de 980 de euro pe care au hotărât să o împartă în mod egal, revenindu-le câte 490 de euro pentru fiecare.

PASCAL LAVINIA: Îi pun aici, 4,5,6,7,8,9,98! (numără mai multe bancnote);

MANCAŞ CRISTIAN: 98. Asta-i treaba! (râde);

PASCAL LAVINIA: Împărţit la doi? 45;

MANCAŞ CRISTIAN: 45!;

PASCAL LAVINIA: Şi cu 40, 490 ar veni;

MANCAŞ CRISTIAN: Da!

Suspectul Mancaş Cristian a luat de la colaborator suma de a de 500 de euro şi a pus-o în buzunarul stâng de la uniforma de serviciu tip cămaşă", precizează anchetatorii.

