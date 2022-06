Ministrul Mediului a anunțat, miercuri, că s-a deschis un dosar penal, după ce echipa emisiunii a arătat cum grindul Chituc, o zonă de strictă protecție, a fost distrus cu utilaje de mare tonaj și cum totul se întâmplă, sub nasul instituțiilor obligate să protejeze Delta.

"Echipele ministerului mediului au constatat încălcări grave ale legislației", a anunțat și ministrul Mediului, Tantzos Barna.

Paul Angelescu: “Grindul Chituc este una dintre cele mai frumoase zone din Delta Dunării, poate din întreaga Românie. Noi am documentat în cadrul reportajului cu probe video cum camioane de mare tonaj, buldozere, excavatoare au provocat distrugeri pe zeci de km în interiorul grindului. Am arătat cum totul se întâmplă sub nasul autorităților care ar fi trebuit să protejeze Delta Dunării și posibil cu complicitatea acestora, deoarece au ales să închidă ochii. Ministrul Mediului, după ce am difuzat ancheta, a trimis Corpul de Control și a contactat Ministerul Afacerilor Interne, iar poliția a deschis un dosar penal. Utilajele pe care le-ați văzut ar fi trebuit să fie transportate pe calea apei, pe mare până în organizarea de șantier. Lucrau la un contract al apelor române, însă constructorii au ales să le transporte pe cale terestră, prin interiorul grindului și au încălcat astfel autorizațiile care le interziceau să le se atingă de această zonă protejată".