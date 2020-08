Dorința de ziua ei a fetei salvate de tânărul care a fost înjunghiat: Mă rog încontinuu să își revină băiatul care m-a apărat

Tânăra salvată din mâinile fostului iubit de un băiat care a fost apoi înjunghiat pentru gestul său își petrece ziua de naștere în spital și are o singură dorință: binefăcătorul ei să scape cu viață.

Marți este ziua de naștere a tinerei din Târgu Neamț care a fost salvată de furia fostului său iubit de un necunoscut ce avea să fie înjunghiat în urma gestului său de omenie.

Fata se află acum în spital și are o singură dorință: ”Mă rog lui Dumnezeu încontinuu să își revină băiatul care a ajuns în stare gravă, apărându-mă pe mine. Îi mulțumesc din suflet pentru ajutor și îi doresc sănătate! Dacă nu era el, probabil cea tăiată aș fi fost eu. Sper își revină! Dumnezeu e mare!”, scrie Ziar Piatra Neamț.

Tânăra a povestit și cum a decurs agresiunea asupra sa. ”În drum spre casă, la colțul blocului, el a ieșit de după o mașină și mi-a dat cu pumnul în gură. Eu am încercat să vorbesc cu el să înțeleg ce se întâmplă. Prietenele mele au fugit de frică, să îmi anunțe mama. Am rămas singură. A început să mă dea cu capul de bordură. Încercam să mă ridic, dar nu reușeam, pentru câteva momente mi-am pierdut cunoștința”.

Fata a reușit să se ridice și să fugă după ce tânărul i-a sărit în apărare, ea fiind și cea care a sunat la 112.

”A apărut salvatorul meu, un băiat necunoscut”

„La un moment dat, a apărut salvatorul meu: un băiat necunoscut, care l-a împins și i-a zis să mă lase în pace. A fost clipa în care, nu știu cum, dar am reușit să mă ridic și am plecat la mama mea. Dar băiatul era căzut și fostul meu lângă. Atât îmi amintesc. M-am dus la vecina mea să mă ducă la spital. În drum spre spital, am văzut băiatul jos într-o baltă de sânge. Imediat, a ajuns și ambulanța. La spital, am aflat că îl tăiase. Cred că tăieturile alea îmi erau destinate mie”.

Bunul samaritean are 22 de ani, este căsătorit și are un copil. Este în stare gravă la Spitalul Județean Piatra Neamț, în timp ce bărbatul care l-a înjunghiat pentru că a sărit în apărarea unei femei bătute este căutat în continuare de zeci de polițiști.