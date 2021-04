Dominic Fritz, după crima care a îngrozit Timișoara: „Cu toţii suntem şocaţi de acest incident grav”

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, se declară ”şocat” după crima dintre migranţi care a avut loc pe o stradă din oraş şi afirmă că incidentul a neliniştit foarte mult timişorenii.

Edilul arată că Primăria Timişoara este singura autoritate care pune la dispoziţie spaţii de cazare pentru migranţi, iar viceprimarul Cosmin Tabără se va deplasa la Bucureşti pentru a avea o discuţie la Ministerul de Interne despre problema migranţilor din Timişoara.

”Cu toţii suntem şocaţi de acest incident grav. Nelinişteşte foarte mult timişorenii. Un om a murit, altul este rănit grav. E clar că e un incident izolat, dar nu fără cauze sistemice. Aceste cauze sistemice nu mai pot fi ignorate. Mă aştept că poliţia să găsească vinovatul, dar trebuie să găsim şi soluţii pentru problema care este de baza. Problema este că avem o populaţie de refugiaţi în Timişoara, iar organele statului par să se complacă cu ideea că problema se va rezolva de la sine. Problema migraţiei este o problema naţională şi are nevoie de soluţii naţionale. Nu se poate ca Timişoara să fie lăsată singură să gestioneze această provocare doar pentru că aici există o decentă minimă faţă de oameni”, a declarat Dominic Fritz, marţi,într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Fritz a declarat că a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, pe tema migranţilor, pentru găsirea de soluţii.

”Am cerut autorităţilor centrale să găsească o soluţie. Străzile Timişoarei nu sunt un loc de cazare. Am discutat cu ministrul Bode la telefon şi am reiterat rugămintea să găsim soluţii. Avem aceste centre pentru solicitanţi de azi de la IGI. După ce cineva e cazat acolo, poate să plece oriunde, oricând şi cerd că asta e o parte a problemei. Am cerut escorte pentru cei care stau altundeva în ţară, să fie duşi înapoi în centrul unde sunt cazaţi şi trebuie să vorbim şi de destructurarea reţelelor de trafic de migranţi. E clar că în Timişoara este un hub al reţelelor şi trebuie să fie destructurate. E clar că migranţii nu stau aici pentru că e vremea frumoasă, ci stau că să plece în occident. Cred că este nevoie de modificări legislative”, a declarat Dominic Fritz.

Primarul din Timişoara a precizat că viceprimarul Cosmin Tabără se va deplasa la Bucureşti pentru discuţii pe această temă la nivelul Ministerului de Interne.

”Pentru situaţia de faţă, l-am rugat pe domnul viceprimar Cosmin Tabără să se deplaseze la Bucureşti mâine şi să continue discuţiile la nivelul Ministerului de Interne. Am cerut poliţiei locale şi judeţene să întărească patrulele in zona Gării de Nord şi să monitorizeze non stop zona în care migranţii se adună. E foarte important ca toate instituţiile să lucreze împreună pentru rezolvarea acestei situaţii. Din partea Primăriei Timişoara, vreau să spun că e o problemă naţională, dar noi luăm în serios şi partea noastră de responsabilitate. Suntem singura autoritate care pune la dispoziţie spaţii de carantinare pentru migranţi. Am făcut centrul de carantinare, am cazat peste 2.500 de migranţi acolo. Asta este responsabilitatea noastră, ca autoritate locală. Dincolo de asta, gestionarea fenomenului de migraţie este în responsabilitatea IGI, emigrări, poliţie de frontieră şamd. Acest fenomen nu va dispărea peste noapte. Vom trăi, că ţară, cu fenomenul migraţiei aşa cum toată Europa se confruntă cu acest fenomen şi acum cifrele mai degrabă o să crească, că vine vara. Suntem pe rutele de migraţie (...) Încă aştept să ofere şi CJT un spaţiu de carantină, asta ne-ar ajuta foarte mult, dincolo de asta, pentru cazarea solicitanţilor de azil avem o instituţie responsabilă în România, IGI, care are spaţii de cazare. Dacă aceste spaţii de cazare nu ajung, atunci este responsabilitatea lor e să găsească soluţii. Eu, ca primărie, nu am cum să ofer locuri de cazare”, a declarat Dominic Fritz.

Primarul a adăugat că sunt cheltuiţi 16 lei pe zi pentru fiecare migrant.

Luni seara, în zona Gării de Nord a avut loc o crimă după o răfuială între două grupuri de migranţi. Un tânăr afgan de 27 de ani a murit, iar un al doilea a fost rănit şi transportat de urgenţă la Spitalul Municipal Timişoara. Acum el se află în stare stabilă şi este monitorizat permanent de medici.

Poliţiştii au adunat sute de migranţi de pe străzile oraşului Timişoara pentru a-i audia în acest caz.