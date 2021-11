Doliu în Formula 1. A murit Antonia Terzi, cea care a stat în spatele performanțelor obținute de Michael Schumacher

Tragedia s-a produs în Marea Britanie, la data de 31 octombrie.

”Suntem profund îndurerați de dispariția fostei noastre colege și șefă în aerodinamică, Antonia Terzi. Gândurile noastre se îndreaptă către prietenii și familia Antoniei în aceste clipe grele”, au transmis cei de la Williams Racing.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former colleague and chief aerodynamicist, Antonia Terzi.

Our thoughts go out to Antonia's friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lgrhmanuQm