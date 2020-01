Doi studenți străini, intoxicați cu gaze în Târgu Mureș. Ce au crezut că au pățit

A fost alertă pe o stradă din Târgu Mureş, din cauza unor scăpări de gaze. Doi studenţi care locuiau în chirie într-o casă comună, au sunat la 112, din cauza durerilor de cap insuportabile.

Cei doi au fost transportaţi la spital, intoxicaţi cu monoxid de carbon.

La faţa locului au sosit mai multe echipe de pompieri şi cei de la intervenţii distribuţie gaz, mai ales că în zonă sunt o grădiniţă şi două şcoli.

Alerta a fost dată în jurul orei 10, când cei doi studenţi s-au simitit rău şi au chemat ambulanţa. Este vorba despre o tânără de 29 de ani din Italia şi un tânăr de 30 de ani din India.

Cei doi s-au plâns de dureri de cap, aşa că la faţa locului au fost chemaţi pompierii şi cei de la gaze.

Două dintre vicitime au fost transportate la UPU pentru a primi îngrijiri medicale. Una dintre victime a refuzat transportul la spital. Colegii au rămas la faţa locului pentru a verifica dacă mai sunt scăpări de gaze.

Student din India: „Iniţial am crezut că ne-am intoxicat cu mancare sau am luat ceva virusuri, suntem norocoşi că am ajuns din timp şi că au descoperit că ne am intoxicat cu monoxid de carbon.”

Proprietarul clădirii a oprit imediat alimentarea cu gaze, iar la spital, medicii au constatat că studenţii erau intoxicaţi cu monoxid de carbon.

Antoanella, studentă Italia: „Am crezut că este vorba de meningită, dar nu suntem norocoşi că am ajuns din timp aici, am chemat ambulanţa pentru că m-am simţit mult mai rău decât el.”

Cei doi studenţi vor rămâne sub observaţia medicilor de la urgenţă.

Între timp, este anchetă în clădire: locuinţa închiriată de cei doi are centrală termică, însă cauza problemei nu a fost deocamdată depistată.