VIDEO. Un cunoscut interlop din Craiova a fost extrădat în SUA. Ce infracțiuni a comis

Un cunoscut interlop din Craiova este extrădat către Statele Unite ale Americii într-o amplă operaţiune a Ministerului de Justiţie de la Washington.

Este vorba despre Luigi Popescu, cunoscut interlop din Craiova, care este vizat în SUA de o amplă investigație ce vizează destructurarea unei rețele de trafic de persoane.

Luigi Popescu este vizat de acuzații extrem de grave - de la conspirație la trafic de migranți - pentru care riscă ani grei de închisoare peste Ocean.

Nu este singurul personaj aflat la bordul avionului. Alături de acesta a mai fost extrădat un tânăr român care este vizat de infracțiuni informatice, de skimming bancar.

O aeronavă Falcon trimisă de la Washington de ministrul de Justiție din Statele Unite i-a preluat pe cei doi cetăţeni care au comis infracţiuni internaţionale şi au fost prinşi în România.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat extrădarea lor către autorităţile din SUA.

“Este vorba de extrădarea a doi cetăţeni care au comis infracţiuni internaţionale. Un cetăţean care este în vârful unei reţele de trafic internaţional de persoane în România, Mexic şi SUA - extrădarea se face în baza decizie Curţii de Apel Craiova şi încă unul care a comis infracţiuni informatice, cibernetice, furt de identitate, infracţiuni comise la nivel internaţional”, a anunţat Marcel Vela.

El a mai spus că reprezentanţii poliţiei din America au venit în România pentru preluarea celor doi.

“Reprezentanţii poliţiei din America sunt aici pentru preluarea cetăţenilor. Este încă o dovadă că soluţia pentru combaterea infracţionalităţii este colaborarea, atât la nivel naţional între toate instituţiile din România, la fel cum este importantă colaborarea cu instituţiile internaţionale. Infracţionalitatea nu e doar în România, în această perioadă de globalizare, este la nivel internaţional”, a afirmat ministrul de Interne.

El a mai spus că Guvernul a acordat prioritate MAI, schimbându-se flota de maşini, poliţiştii sunt dotaţi cu armament şi sunt luate măsuri de protecţie a acestora.

“Sunt ministru Afacerilor Interne de 9 luni. Interlopii, infracţionalitatea au fost de multă vreme deconspirate şi arătate inclusiv de către presă. Nu e prima dată când ne întâlnim cu asemenea cazuri. Dar este pentru prima dată când MAI ia într-un mod serios această problemă. Actualul Guvern a acordat prioritate MAI. Avem dotările de care are nevoie Poliţie Română, de la schimbarea flotei de maşini, dotarea cu armament, la măsuri de protecţie a poliţiştilor, veste antiglonţ, bastoane cu şoc electric. Am mărit capacitatea de a face teste de integritate în MAI şi unde sunt disfuncţionalităţi, am demarat controale şi anchete în interiorul MAI. Nu vom tolera nicio abatere”, a mai spus ministrul de Interne, potrivit News.ro.

La finalul intervenţiei sale, Marcel Vela a reamintit: “Suntem cu ochii pe infractori oricunde s-ar afla ei”.