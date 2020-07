Vela, despre lipsa paturilor de la terapie intensivă. „Cine a zis că nu sunt locuri la ATI?"

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat asigurări luni că în România sunt disponibile paturi pentru pacienţi cu COVID-19 la Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI).

Întrebat de ziarişti dacă este adevărat că nu mai sunt locuri la ATI, Vela a răspuns: "Nu ştiu cine v-a spus. Sunt locuri la ATI. Cine a zis că nu sunt locuri la ATI?".

La rândul său, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a menţionat că există alte opţiuni dacă un spital rămâne fără paturi pentru pacienţi cu COVID-19.

"Când Timişoara spune că nu mai are locuri la ATI, atunci înseamnă că nu are locuri la ATI. Una este situaţia care a fost în starea de urgenţă, una este situaţia care este acum. În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale să sprijine structura pentru COVID. O parte dintre ei s-au întors la locul lor de muncă. Deci, există locuri", a adăugat Arafat, arătând că pacienţii pot fi transportaţi în alte oraşe atunci când este necesar.