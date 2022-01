Doi elevi au fost filmați întreținând relații sexuale la școală, în Neamț. S-a deschis o anchetă

Shutterstock

Poliţiştii au demarat, miercuri, o anchetă penală, după ce în spaţiul public au apărut imagini în care doi elevi ar fi întreţinut relaţii sexuale într-o toaletă dintr-un liceu din Piatra-Neamţ.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat, pentru Agerpres, că ancheta este în curs de desfăşurare.

"Astăzi, 19 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ şi cei ai Biroului de Siguranţă Şcolară s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii, cu exactitate, a situaţiei de fapt, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun conform competenţelor", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Filmuleţul care a apărut în spaţiul public şi a ajuns şi în posesia poliţiştilor a fost făcut în toaleta Colegiului Economic din Piatra-Neamţ.

Inspectorul şcolar general, Mihai Obreja, a confirmat acest lucru şi a spus că a informat Ministerul Educaţiei cu privire la acest incident.

"Am discutat cu directoarea şcolii şi mi-a confirmat că acolo s-a petrecut un eveniment şi au anunţat poliţia. Am anunţat şi eu Biroul Poliţiei Siguranţă Şcolară şi mi-a confirmat că fac cercetări la liceu. Am comunicat la Ministerul Educaţiei că se fac cercetări de către poliţişti şi vom face şi noi cercetări. Nu studiem cazul ca atare, ci studiem ce a făcut conducerea şcolii, profesorii", a declarat, pentru Agerpres, Mihai Obreja.

Conducerea IŞJ Neamţ a subliniat că, dacă se va confirma faptul că cei doi elevi au întreţinut raporturi sexuale în interiorul şcolii, vor fi exmatriculaţi.