Doi copii și mama lor au ajuns la spital după ce s-au ars cu un aparat de pârlit porcul, în Vaslui

Frații au fost transportați în cursul serii la o clinică de specialitate din Iași. Și mama celor doi copii a suferit arsuri.

Incidentul a avut loc în gospodăria familiei, din localitatea vasluiană Banca. Capul familiei abia începuse să pârlească porcul proaspăt sacrificat, când a rămas doar cu arzătorul în mână. Furtunul a țâșnit haotic și flacăra a ajuns la cei aflați în apropiere.

Daniel Ichim, tatăl: „A ieșit furtunul care duce de la butelie la arzător. Am rămas cu arzătorul în mână. Furtunul a trecut pe lângă picioarele mele. Copiii cum se uitau în spate, s-a dus către dânșii. Noroc că era butelia oprită și s-a dus doar flacăra care mai era pe furtun. Are opritor, și de la butelie, a ieșit. Nu știu, doar are colier. Era strâns.”

Copiii stăteau în aproapiere pentru că erau nerabdatori să mănânce șorici.

Daniel Ichim, tatăl: „Copiii sunt pofticioși. Nu erau chiar lângă mine. Stăteau, să zic, la vreo 4 metri.”

Trei ambulanțe au ajuns la fața locului. Mezinul are arsuri pe 17 la sută din suprafața corpului, la fel și mama lor, o femeie de 26 de ani. Băiatul cel mare este într-o stare mai gravă.

Dr. Oana Balbuzan, Spitalul de Urgență Bârlad: „Băiatul de 11 ani prezintă o arsură pe o suprafață corporală 35%, predominant pe față, membre superioare și abdomen.”

Oana Șopu, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului sesizat.”



După ce copiii au fost stabilizați, au fost transferați la spitalul Sf. Maria Iași. Mama celor doi a rămas internată la Bârlad.

