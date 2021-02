Doi bătrâni și-au găsit sfârșitul după ce au lăsat lemne uscate lângă soba încinsă

Dublă tragedie în județul Buzău. Doi bătrâni din localități diferite au avut parte de aceeași moarte violentă.

Amândoi au lăsat lemne uscate lângă soba încinsă, iar câteva bucăți de jar au dus la izbucnirea unor incendii puternice.

Flacările s-au aprins atât de repede, încât nici vecinii și nici pompierii nu au mai putut să-i salveze.

Primul incendiu a izbucnit în gospodăria unei bătrâne de 80 de ani. Femeia trăia singură într-o casă din localitatea Bâsca Rozilei. Vecinii erau cei care o mai ajutau din când în când. Tot ei au fost cei care au dat alarma.

Localnică: „A vrut să facă focul și a luat foc de la sobă. Dacă ea nu a mai putut, săraca, singură. E greu de una singură. Asta e.”

Vecină: „A zis că ia foc, a văzut fum aici, sus, la geam. A văzut fum și asta e. Când am venit aici m-am repezit la butelie, că știam unde-i butelia. M-am repezit înapoi, am venit înapoi, am lăsat-o în curte și apoi nu m-au mai lăsat polițaii să vin aici.”

Localnic: „Trebuie protejate și alea. Dacă a scapăt cumva și a sărit jar din ăla printre lemne. Neatenția, nu știu cum de nu i-a mirosit a ars.”

Din păcate, la sosirea echipajelor de intervenție, femeia nu mai trăia. Câteva ore mai târziu, într-o altă localitate din județul Buzău, un bătrân de 88 de ani a avut aceeași soartă. Bărbatul a fost scos din foc, dar medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Adriana Bunilă, SJU Buzău: „A fost transportat în stare critică un bărbat în vârstă de 88 de ani din comuna Bisoca, victima unui incendiu. Bărbatul a suferit arsură prin flacără pe 98% din suprafața corpului. În ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața, bărbatul a decedat.”

Vlad Pârvu, ISU Buzău: „În ultimele 48 de ore, pompierii buzoieni au intervenit la două incendii izbucnite la locuințe pe raza județului Buzău, ambele soldandu-se, din păcate, cu decesul unor persoane în vârstă suprinse de incendiu.”

Pompierii le recomandă celor care folosesc sobe pe lemne să nu mai depoziteze surcele sau bucăți de lemn lângă gura sobelor. Este de ajuns o scânteie pentru ca în orice moment să se producă o tragedie.