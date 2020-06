Doi bătrâni, lăsați fără agoniseala de-o viață de omul căruia i-au oferit o casă. "Am fost beat și nu mi-am dat seama"

Doi bătrâni din județul Bacău au plătit scump milostenia pe care i-au arătat-o unui consătean în urmă cu patru ani. Atunci, în schimbul ajutorului în gospodărie, l-au luat în casa lor pe bărbatul care le-a spus că nu are ce mânca și unde dormi.

Acum, individul le-a furat binefăcătorilor săi toate economiile de o viață- 10.000 de lei. Suspectul a ajuns în arest.

După ce copiii lor s-au mutat la casele lor, bătrânii l-au luat la ei pe sărmanul consătean, care le-a promis că îi va ajuta la treburi.

”Reporter: De ce l-ați luat la dumneavoastră?

Aneta Brașoveau, victimă: A zis că nu are cu ce trăi, nu are ce mânca, nu are bani, nu are nimic și e un om necăjit.

Reporter: V-ați gândit că poate face asta?

Aneta Brașoveanu: A mai greșit, a mai luat o pasăre, ei... dar acu...”.

Când au sesizat dispariția banilor din casă, cei doi soți au început să se bănuiască reciproc.

”Reporter: Cine a fost primul suspect, soțul pe cine a acuzat?

Aneta Brașoveanu: Pe mine. M-am plâns, am jurat pe icoană, că am și copii”.

În cele din urmă, păgubiții au făcut plângere la Poliție. Așa au ajuns anchetatorii la adevăratul suspect.

Cătălina Păduraru, IPJ Bacău: ”A fost identificat un bărbat în vârstă de 56 de ani, bănuit de furt din locuință”.

”Reporter: V-ați gândit vreodată că vă poate fura?

Victor Brașoveanu, victimă: Nu, că îi dădeam mâncărică, nu m-am gândit că mă fură. Când m-am uitat, era lipsă.

Reporter: Erau mulți bani?

Victor Brașoveanu: 100 și un milion.

Reporter: De câți ani strângeți banii ăștia?.

Victor Brașoveanu: De 40 de ani, de când sunt tractorist”.

Polițiștii au reușit să recupereze de la suspect doar 2.000 de lei, nici măcar un sfert din suma furată.

”Mâncare, băuturică, bănuți, da, îmi pare rău”

”Gheorghe Roman, suspect: Am fost beat și nu mi-am dat seama și am luat banii.

Reporter: Oamenii ăștia v-au îngrijit.

Gheorghe Roman: Mâncare, băuturică, bănuți, da, îmi pare rău.

Reporter: Ce s-a întâmplat cu banii?

Gheorghe Roman: Am fost pe la vale și m-au băut golanii, dar acum nu mai recunoaște nimeni"

Viorel Buliga, vecin: ”Mâna cu care hrănești, de aia te mușcă”.

Pentru că suspectul nu are nici venituri, nici bunuri, păgubiții nu cred că mai au cum să recupereze de la el vreun ban din averea furată.