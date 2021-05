Doar 45 de persoane s-au vaccinat azi cu serul Johnson&Johnson, disponibil la medicii de familie

A început campania de vaccinare în cabinetele medicilor de familie cu serul „Johnson & Johnoson”. Însă până la această oră au fost imunizate doar 45 de persoane.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a anunțat că s-au implicat peste 3 mii de medici de familie și că 18 mii de doze de ser vor ajunge în jumătate de țară.

Îmbucurător este și faptul că de vineri, oamenii se pot vaccina în oricare centru, fără programare. Până acum, Bucureștiul are cea mai mare rată de vaccinare din țară: 31 %.

Desi trebuia să înceapă marți, campania de vaccinare derulată de medicii de familie a fost amânată în mai multe județe din țară, inclusiv în Capitală. În unele locuri nu sunt doritori, în timp ce în altele nu au sosit materialele necesare vaccinării, cum ar fi seringile sau pistolul cu adrenalina necesară în cazul în care un pacient suferă un șoc anafilactic.

Marina Pârcălabu, medic de familie: „Am primit 25 de doze, am înțeles că fiecare medic de familie care a primit în cabinete vaccinurile a primit același număr. Nu am primit încă materialele necesare pentru a putea face vaccinare în condiții de siguranță, nu am primit epipen. Adrenalina nu se găsește în farmacii."

18.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson au ajuns în prima etapă a acestei campanii în 20 de județe.

Peste 3000 de medici de familie din toată țara s-au alăturat deja campaniei de vaccinare anti-covid cu serul Johnson & Johnson. Cei mai mulți sunt deocamdată din București. 225. Însă lor și se pot alătură, de la o zi la alta, și alți colegi. Ce trebuie să știti este că acest ser se administrează în doză unică, tuturor persoanelor de peste 18 ani, deci nu este nevoie de rapel.

Valeriu Gheorghiță: „Mă aştept ca un număr mai mare de medici de familie să îşi arate disponibilitatea pentru participarea la acest demers. Am solicitat Direcţiilor de Sănătate Publică să ne implicăm mai mult pentru a asigura distribuţia cu celeritate a dozelor de vaccin, a materialelor necesare. şi să punem la dispoziţie şi procedurile necesare."

Între timp, în 7 spitale militare din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara a început un maraton de vaccinare cu serul Pfizer, care durează până pe 11 mai. Până atunci se poate vaccina oricine fară programare chiar și pe timpul nopții. Este necesar doar buletinul.

La Iași s-au format cozi. 30 de oameni au fost vaccinați într-o oră.

Col. Aurelian Moraru, comandantul Spitalului Militar Iaşi: „Se vaccinează non stop, nu rămâne nicio persoană, care se prezintă în faţa spitalului nostru sau la centrul de vaccinare, nevaccinată."

La fel a fost și la Spitalul Militar din Timișoara.

De vineri vaccinările se fac fară programare în centrele din toată tara. Până la ora 14 vor fi primite persoanele de peste 60 de ani, ceilalți sunt așteptați între orele 14 și 20.00. Prioritate vor avea însă tot persoanele programate prin platformă.

În momentul de față, Bucurestiul și 5 județe din țară au o rată de vaccinare peste media națională. Pe primul loc este Capitala. Urmează Cluj, Timiș, Brașov, Sibiu și Constanța.