Discuții cu retailerii pentru continuarea plafonării prețurilor la alimente. Decizia, așteptată săptămâna viitoare

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi că va discuta cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine alimentare despre continuarea mecanismului de plafonare a preţurilor la produsele de bază, a spu el în ședința de Guvern de joi, potrivit Agerpres.

Ciolacu a menţionat că este "vitală" găsirea unei modalităţi de a prelungi această schemă până în primăvara următoare.

„Săptămâna viitoare vreau să discut şi cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine alimentare, împreună cu ministrul Agriculturii, pentru a stabili cum continuăm mecanismul de plafonare a preţurilor la produsele de bază. Atât pentru pensionari, şi nu numai, este vital să găsim calea pentru a prelungi această schemă până în primăvara următoare", a spus Ciolacu, în debutul şedinţei de Guvern.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, susţinea în urmă cu o săptămână că îşi doreşte continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază şi extinderea listei, însă decizia va fi luată numai în urma dialogului cu retailerii şi procesatorii şi după ce va discuta cu premierul Marcel Ciolacu.

„Atât INS, cât şi alte instituţii, dacă vorbim şi de Consiliul Concurenţei, au spus foarte clar că această ordonanţă şi-a produs efectele: indicele preţului de consum în anul 2023 şi preţul alimentelor de bază au scăzut cu aproape 28% faţă de anul 2022, an în care nu am avut această ordonanţă privind plafonarea adaosului comercial. Vreau să vă spun un lucru foarte important: îmi doresc în momentul de faţă, în calitatea mea de ministru (...) şi spun că este doar părerea mea, continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru că ordonanţa are un rol foarte important. Sunt alimente de bază care sunt consumate de 50% dintre români şi acestea sunt necesare pentru toate familiile cu venituri mici şi medii. După ce termin dialogul cu retailerii, după ce termin dialogul cu procesatorii (...) vom ieşi cu o declaraţie de presă", a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Actualele plafonări expiră la finalul lui ianuarie

Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023, pentru o perioadă de trei luni, cu 14 grupe de produse alimentare: pâinea, laptele de vacă proaspăt, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, făină albă de grâu, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeţi albi vrac, zahăr alb tos.

La finele lunii octombrie, Guvernul a aprobat prelungirea cu 90 de zile a măsurii de limitare a adaosului comercial la unele alimente, incluzând şi noi produse în această listă, în total fiind 21. Astfel, lista produselor cu adaos comercial plafonat a fost extinsă cu: orez - bob rotund, cozonac, bulion de roşii, smântână 12% grăsime, margarină, drojdie, pere, usturoi şi carne tocată.

Termenul limită privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este 31 ianuarie 2024.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 25-01-2024 16:30