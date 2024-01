Promovarea produselor drept bio, eco, organice sau biodegradabile, interzisă fără dovezi. Se consideră înșelătorie

Este o nouă directivă europeană care interzice orice fel de informații înșelătoare despre produse. Europarlamentarii spun că interdicția se aplică și aparatelor electrocasnice care se strică după ce ies din garanție. Practica este considerată acum înșelătoare.

Fie că vorbim de etichete sau reclame, comercianții și producătorii nu mai pot folosi declarații de genul "eco", "prietenos cu mediul", "natural", "biodegradabil" sau "eco", fără dovezi, cum ar fi certificările de la organisme acreditate. Nici sustenabil nu mai poate fi utilizat, fără o explicație. Directiva europeană acoperă toate categoriile de produse, fie că vorbim de alimente, cosmetice sau electrocasnice.

Raul Pop, director de programe Ecoteca: „Conceptul de greenwashing pe înțelesul tuturor înseamnă o publicitate falsă. Hai să ne gândim de exemplu la consumurile auto. S-ar putea ca eu dacă spun că mașina are emisii reduse, să fi convins niște clienți să cumpere, care altfel n-ar fi cumpărat. Deci o publicitate falsă. Dacă am un echipament electrocasnic la care am o clasă energetică, eu spun că e A+, dar în realitate este B, este iar o minciună, un greenwashing”.

Sorin Mierlea, președinte InfoCons: „În categoria alimente, pericolul e si mai mare. În momentul în care discutăm de un produs ecologic sau un produs prietenos cu mediul, dar totuși ambalat într-o pungă de plastic ne putem trezi că și ingerăm acel plastic care poate să fie extrem de dăunător cât și problematica din punct de vedere al reciclabilității”.

Studiile arată că produse precum telefoanele mobile, imprimantele sau mașinile de spălat, se strică între al doilea și al treilea an de utilizare. Noile reguli vor interzice reclamele acestor produse.

Nicu Ștefănuța, europarlamentar: „Mai trebuie să știe oamenii că au o garanție de doi ani de la Uniune direct dată și mai trebuie să știe oamenii prin această etichetare cam cât durează produsul acela până se strică, pentru că mulți producători știu cât durează un produs până se strică. Și omul care îl cumpără trebuie să știe. Dacă cumpăr telefonul ăsta, în doi ani trebuie să îl înlocuiesc sau e bun și mai departe?”

Noile reguli vor interzice și afirmațiile nefondate privind durabilitatea. De exemplu, afirmația potrivit căreia o mașină de spălat va rezista la 5.000 de cicluri de spălare, dacă acest lucru nu este adevărat sau demonstrat. Sau îndemnurile la înlocuirea consumabilelor mai devreme decât este strict necesar. Ceea ce se întâmplă adesea cu cerneala imprimantelor, de exemplu.

Parlamentarii europeni vor să interzică și afirmațiile bazate pe schemele de compensare a emisiilor. Cum ar fi campaniile prin care consumatorii sunt încurajați să cumpere anumite sticle de plastic pe motiv că ar fi mai bune pentru că producatorii au plantat copaci, pe undeva. În plus, companiile aeriene nu vor mai putea vinde zboruri neutru climatice, încurajând pasagerii să cumpere credite de carbon pentru a-și compensa emisiile.

Statistici oficiale arată că în Uniunea Europeana există mai mult de 1.200 de etichete și afirmații ecologice, însă doar 35% au vreo formă de verificare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 16-01-2024 19:25