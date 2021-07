Directorul Colegiului „Gheorghe Şincai” denunţă „sabotaj”: ”Un act de răzbunare””

Directorul Colegiului „Gheorghe Şincai” susține că notificarea primită de la Primăria Sectorului 4, privind eliberarea clădirii, este o ”încercare de intimidare”.

Mircea Ţeca, directorul Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Bucureşti, a declarat miercuri pentru News.ro că notificarea primită de la Primăria Sectorului 4, privind eliberarea clădirii în vederea renovării, este „o încercare de intimidare” şi „de sabotare a procesului de înscriere” în noul an şcolar. El a precizat că solicitarea trebuia făcută către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, care tranşează astfel de chestiuni. Managerul cere Primăriei Capitalei, proprietara clădirii, să retragă dreptul de administrare al Primăriei Sectorului 4 asupra acesteia.

Având în vedere că notificarea a ajuns marţi la conducerea Colegiului „Gheorghe Şincai”, directorul a afirmat că este „cam devreme să spun altceva decât că este neaşteptată şi, mă rog, ne intrigă”.

„Noi avem mai multe procese cu Primăria. Într-unul dintre procese, Primăria Sector 4 a cerut „ceva similar cu notificarea. L-au pierdut, au făcut apel, l-au pierdut din nou şi mai sunt două procese pe rol. Nu ştim de ce a venit acum (notificarea, n.r.). Bănuiala noastră este că încearcă să saboteze procesul de înscriere. Am aflat deja, din ce ne spun părinţii. Părinţii întreabă dacă liceul rămâne pe loc şi ei anunţă că nu. Încearcă să ne facă să pierdem elevi”, a declarat el.

Mircea Ţeca şi-ar putea explica intenţia aceasta a Primăriei ca „un act de răzbunare”. „E greu de înţeles de ce o primărie de sector atacă cea mai importantă instituţie de învăţământ preuniversitar. S-au lăudat în ziar cu ce rezultate bune am avut la BAC şi acum încearcă să ne lase fără elevi”.

La Colegiul „Gheorghe Şincai”, în anul şcolar care s-a încheiat recent au învăţat 1.003 elevi. Directorul subliniază că oricare dintre variantele propuse de PS4 pentru relocare nu este fiabilă, clădirile respective neavând suficiente săli, laboratoare de informatică - unitatea de învăţământ fiind axată pe matematică-informatică - şi aflându-se în zone greu accesibile pentru elevi.

Ţeca a confirmat că au avut loc consultări cu părinţii, însă Primăria Sector 4 nu a dat curs invitaţiei de a discuta. „I-am invitat la liceu să discutăm, refuză dialogul. Au încercat să nu mai discute cu noi, cu liceul, au discutat direct cu părinţii. Părinţii au avut acelaşi punct de vedere”.

Proprietarul clădirii în care se află colegiul este Primăria Municipiului Bucureşti.

„Am avut o discuţie la Primăria Capitalei şi a rămas că urmează să vină constructorul pentru prima dată să aibă o discuţie cu noi, pentru că noi ştim că aşa cum s-au modernizat toate marile colegii din Bucureşti, cu elevii în şcoală, aşa se poate face şi colegiul nostru, mai ales că noi avem mai mult spaţiu şi modalităţi de a organiza şantierul. Le-am şi dus o soluţie. Urma să avem o discuţie pe tema asta. Constructorul nu a mai venit. A avut o discuţie cu părinţii, care au spus acelaşi lucru, şi acum a apărut această încercare de a ne face să pierdem elevi. E o încercare de intimidare”, a explicat el.

Urgenţa modernizării, a adăugat el, a fost tranşată total în instanţă. „Există o hotărâre definitivă, în care instanţa nu doar că a anunţat că nu e nevoie să ne scoată din liceu, dar explică foarte bine şi de ce. Nu e nicio urgenţă de a elibera liceul. Noi avem mari semne de întrebare legat de autorizaţia de construcţie, pentru că a fost luată în condiţii ciudate şi nu ne-au consultat deloc, când au hotărât să mute lucruri prin liceu fără să ţină cont de funcţionalităţile unei şcoli. Pentru asta e un alt proces. Avem termen în septembrie. Primăria a spus că noi trebuie să părăsim liceul când ne cere, chiar dacă nu ne-am consultat. Ei, şi pentru asta e un proces. Aşteptăm un termen undeva prin octombrie-noiembrie. Deci, toate astea sunt tranşate de justiţie sau în curs de tranşare. Mai mult decât atât, cei din primărie au recunoscut la întâlnirea cu primarul general că ei, de fapt, nici nu au bani pentru această modernizare”.

Clădirea în care se află colegiul a fost consolidată „puternic” de Metrorex, după cum a spus Teca, în perioada în care s-a făcut staţia de metrou de la Tineretului, în urmă cu 30 de ani.

Conducerea Colegiului „Gheorghe Şincai” din Capitală a fost notificată marţi de Primăria Sectorului 4 să predea amplasamentul în vederea începerii lucrărilor de consolidare a clădirii. Pentru următorul an şcolar, au fost oferite trei variante de relocare a elevilor la unităţi de învăţământ din sector, despre care Primăria afirmă că sunt renovate şi respectă condiţiile de siguranţă. Este dat şi un termen - de trei zile.

Legat de notificarea primită, el a completat: „Sunt exact cele trei zile în care urmează să se facă înscrierile elevilor. Noi continuăm propunerea de a avea un dialog cu constructorul. Noi avem un calendar foarte clar de activitate, noi ne vedem şi de şcoală. Ne gândim acum la această etapă extrem de importantă, de admitere a elevilor la colegiu. Este o încercare de a provoca vâlvă la «Şincai», fără să fie cazul. Lucrurile sunt foarte clare. Justiţia îşi urmează paşii”.

Directorul a punctat că elevii de la „Şincai” sunt „şicanaţi” de Primărie legat de burse. „Primăria de Sector 4 nu e prietena şcolii. Au refuzat ani buni... La noi, elevii luau burse doar cu media 10. Era singurul loc din ţară unde se lua bursă doar cu media 10. Noi am adus elevi buni, cu toate că suntem în top 10 la nivel naţional, an de an, încearcă să ne scoată din topul ăsta, bănuiesc, prin aceste mesaje către părinţi, dar au văzut că ei tot îşi trimit copiii la noi”.

„Pentru noi ar fi ideal ca acest subiect să fie dezbătut după ziua de luni, pentru că cele trei zile nu există nicăieri, în nicio lege. Ca director al şcolii, eu nu am dreptul de a lua acele decizii despre care vorbesc. Şi ei ştiu foarte bine. Au oameni în Consiliul de Administraţie al şcolii. Solicitarea trebuia făcută către Consiliul de Administraţie, unde Primăria are trei reprezentanţi.Astfel de lucruri se tranşează în Consiliul de Administraţie al şcolii. În niciun caz directorul nu este jupânul şcolii, cum nici primarul nu e jupânul sectorului”, a mai explicat el.

El a dat exemplu Colegiul „Mihai Eminescu”, unde există o autorizaţie de construţie, însă, deşi evacuat în urmă cu un an, nu au început nici acum lucrările, iar acest lucru ar putea să se întâmple şi în cazul „Şincai”.

Mircea Ţeca a pus sub semnul întrebării şi intenţia autorităţilor de a reface clădirea prin PNNR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă), despre care „nu ştim nimic la nivel naţional”, aşa că, a mai afirmat el, „această hârtie e pur şi simplu făcută să ne pierdem elevii buni”.

„Este o hârtie absurdă. Sunt discuţii la nivelul ministrului, al Primăriei Capitalei. Primăria de sector are un drept de administrare, dar ţinem de Primăria Capitalei. Noi cerem Primăriei Capitalei să retragă acest drept de administrare, pentru că nu e făcut cum trebuie. Cum să plecăm până vineri? Până vineri vor să ne facă să ne pierdem din elevi. Asta e tot”, a conchis Ţeca.