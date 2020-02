Urșii au ieșit din hibernare și au dat iama prin ferme, în județul Mureș

Încă n-a venit primăvară dar, din cauza temeraturilor ridicate, urșii s-au trezit din hibernare și încep să dea iama prin ferme și gospodării.

Joi noapte, în județul Mureș, un urs flămând a pătruns într-un saivan de oi, unde a omorât și a rănit mai multe animale. Este primul atac din acest an în județ și oamenii se tem că vor urma multe altele, când vremea se va încălzi.

Proprietarul oilor a auzit peste noapte cum câinii lătrau cu furie și a fugit imediat în ajutorul lor. Era însă prea târziu. În saivan a găsit animale moarte ori în agonie. Câinii porniseră deja spre pădure, pe urmele sălbăticiunii.

Cseh Imre, păgubit: „Am auzit câini, lătrau tare. Am ieșit cu lanterna. Când să întru, oile nu mai erau înăuntru, nici ursul, ursul era ieșit. Până acum nu am avut atac de urs, o să pun gard electric pentru că lângă saivanul de oi am și porci”.

Pagubele sunt mari, cele opt oi erau toate gestante. Omul a chemat medicul veterinar, însă sunt slabe șanse ca animalele rănite să își revină.

Dr. Dan Luca, medic veterinar: „E atac de urs, se vede, în spatele adăpostului se văd niște multe urme, și ale câinilor care au încercat să apere zona, și ale ursului. Am început un tratament, dar riscurile sunt mari să decedeze cele trei oițe atcate care au mai rămas în viață”.

După urmele lăsate de urs, acesta pare să fie un exemplar de câteva sute de kilograme, spune paznicul de vânătoare din zonă.

Silaghi Vasile, paznic de vânătoare: „Un urs, după urme, destul de mare, chiar foarte mare pentru zona de câmpie. Este primul atac din acest an. Probabil că este coborât de la munte, că nu l-am văzut pe aici”.

Același urs a căutat hrană și într-o gospodărie învecinată. A rupt gardul și a vrut să ajungă la animale, dar n-a reușit.

Cseh Albert, localnic: „A venit ginerele pe la opt, opt jumate. Deja a fost stricat gardul. Nu a putut să între acolo. Simte morosul de oi, a vrut să intre înăuntru. Cine știe pe care parte o mers”.

Localnicii se tem că, odată ce a găsit sursă de hrană în zona, ursul se va întoarce. Anul trecut, în județul Mureș, urșii au dat iama prin zeci de gospodării și stâne. În două cazuri, au făcut victime omenești.