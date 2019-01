Dialog Ovidiu Oanță - Tudorel Toader: „Ce ați găsit în ghete, era ordonanță?”

Ministrul Tudorel Toader, și corespondentul știrile ProTV Ovidiu Oanță au avut, luni, un dialog pe tema propunerii pentru șefia DNA. Totodată, jurnalistul a glumit cu ministrul Justiției dacă „a găsit în ghete o ordonanță.”

Ovidiu Oanță: „Sunteți de acord cu prelungirea mandatului doamnei Jurma și cum vedeți, practic, finalizarea aceste proceuri?”

Tudorel Toader: „Ori de câte ori am avut posibilitatea, am participat la ședințele secției de procurori, secției de judecători, la ședințele de plen. Acesta este motivul pentru care am venit.”

Ovidiu Oanță: „Vă întrebam dacă sunteți de acord cu prelungirea mandatului doamnei Jurma și cum vedeți finalizarea procedurii noului șef al DNA?”

Tudorel Toader: „Tocmai, procedura nu este finalizată din moment ce se dicută despre o nouă împuternicire. Și se va finaliza. În al doilea rând, în țară sunt foarte mulți procurori – să nu spun majoritatea lor – oameni onești, oameni de bună credință și bine pregătiți profesional. Eu am convingerea că secția de procurori va alege calea statului de drept, calea de protecție a drepturilor și libertăților și va abandona posibilitățile de împuternicire în funcții a celor care am auzit în interceptări sau convorbiri recente: „Hai să-l facem pe ăla, hai să facem dosar la celălalt.” România e țară europeană, valorile democrației, valorile dreptului și libertăților fundamentale trebuie nu doar să fie garantate în Constituție, trebuie protejate și realizate în activitatea organelor judiciare. Faptul că apar înregistrări are o parte rea și una bună: partea rea e că se poartă astfel de dialoguri, că actul de Justiție se abordează în acest fel absolut contrar legii. Partea bună – aceea că aflăm modul de gândire, modul de abordare din partea unor procurori. Aflând adevărul știm că și știm ce trebuie să face pentru a pune lucrurile pe făgașul normal de protecție a cetățeanului, a fiecăruia dintre noi.”

Citește și Anca Jurma a renunțat la șefia interimară a DNA. Anunțul ministrului Tudorel Toader

Ovidiu Oanță: „Aveți o altă nominalizare pentru DNA, în cazul în care președintele nu o va numi pe doamna Florea?”

Tudorel Toader: „Da, vă voi spune la momentul respectiv.”

Ovidiu Oanță: „Dumneavoastră aveți nevoie purtător de cuvânt, domnule ministru?”

Tudorel Toader: „Vorbeam de secție. Nu vreți acum să spun (n.r – referitor la o altă nominalizare pentru DNA).”

Ovidiu Oanță: „Vi se pare ciudat sau cum comentați decizia (n.r – decizia Ancăi Jurma privind interimatul la DNA).”

Tudorel Toader: „Până la urmă, acordul de voință e o chestiune strict personală. Dânsul este cea mai în măsură să spună în ce condiții și-a exprimat acordul și în ce condiții și l-a retras. Personal, nu pot să mă substitui domniei sale în a da explicații.”

Ovidiu Oanță: „Viitoare propunere se va baza pe un nume pe care îl știți deja sau veți declanșa o nouă procedură de selecție de candidaturi voluntare?”

Tudorel Toader: „Viitoarea propunere la...?”

Ovidiu Oanță: „Șefia DNA.”

Tudorel Toader: „Când am intrat, tocmai vă spuneam că procedura nu s-a încheiat.”

Ovidiu Oanță: „Reiterez întrebarea: procedura în ipoteza în care președintele va respinge și a doua propunere a Adinei Florea va presupune o nouă propunere.”

Tudorel Toader: „Eu reiterez răspunsul. Întrebările dumneavoastră sunt meșteșugite, dar răspunsurile mele cred că sunt de înțeles. Procedura nu s-a încheiat.”

Ovidiu Oanță: „Înțeleg acum ce vreți să spuneți. Președintele, practic, e obligat să o numească pe doamna Florea fără să emită vreo poziție?”

Tudorel Toader: „Eu mă bucur că înțelegeți, chiar și mai târziu.”

Ovidiu Oanță: „Cine este viitorul procuror la care vă gândiți că ar putea să o înlocuiască pe doamna Florea?”

Tudorel Toader (râzând): „Dânsul zâmbește. Adică eu o spun înainte de a mă gândi... Asta nu o spun eu, o face altcineva.”

Ovidiu Oanță: „Poate azi vă gândiți că ați putea fi un viitor președinte (n.r – referitor la o posibilă candidatură la prezidențiale).”

Tudorel Toader: „Deci, vă înțeleg interesul de a provoca un răspuns, dar și dumneavoastră înțelegeți opțiunea mea de a face trimitere la răspunsul pe care l-am dat deja.”

Ovidiu Oanță: „Să detensionăm situația.”

Tudorel Toader: „Nu e nicio tensiune.”

Ovidiu Oanță: „Ce ați găsit în ghete?”

Tudorel Toader: „Strict personal. Lucruri bune.”

Ovidiu Oanță: „Ordonanța era în ghete? Grațierea?”

Tudorel Toader: „Eh, ghetele stau acasă. Acasă e viață de familie, viață privată. Nu sunt proiecte de ordonanță.”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!