Detalii din viaţa criminalului din Făget. Era drogat în momentul comiterii atacurilor

Tânărul de 33 de ani care a ucis în bătaie un bărbat și a rănit alte cinci persoane a fost prins de polițiști. Individul se afla la volanul unui autoturism, în localitatea Bichigi și potrivit unor surse se afla sub influența drogurilor.

Criminalul din Făget era sub influența drogurilor - avea în sânge amfetamină, cocaină și marijuana - când a fost prins, relatează tion.ro. Individul era drogat și în momentul comiterii atacurilor, potrivit Mediafax. Ionel Boldea a fost capturat în noaptea de miercuri spre joi, la un filtru al poliției, în localitatea Bichigi, în apropiere de casa sa.

Se afla la volanul unui autoturism furat și le-a spus oamenilor legii că mergea acasă să facă un duș. După ce a scăpat de urmărirea polițiștilor s-ar fi ascuns într-un pom. La momentul reținerii era singur în mașină și nu a opus rezistență. I-a avertizat doar pe polițiști că dacă îl agresează ”vor păți rău”.

Mărturisirile șocante ale criminalului din Făget



Individul în vârstă de 33 de ani a spus că a făcut totul din cauza unei icoane de argint care l-a scos afară din casă la șase dimineața. Tot icoana i-ar fi dat și putere să spargă capul unei femei cu piciorul.

”O icoană dintr-o cameră. Am stat într-un pom. Maşina e a unui prieten de la Povergina, care e la pescuit. Icoana dintr-o cameră…Icoană care m-a scos afară din casă..m-a scos afară din casă şi m-o făcut să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul…la 6 dimineaţă să mă scoată o icoană…clopote…nu mă agita, că păţeşti rău..icoană care m-a scos afară la 6 dimineaţa…nu mă agresa că mă gândesc rău..nu mă agresaţi că e rău. A fost o forţă inumană. Nu am vrut, dar am fost forţat de situaţie să fac rău. Mi s-a promis un alt aspect…icoana efectiv m-a luat după ea…merg la puşcărie vreo 10 ani, dar mi s-a promis alt aspect. Icoana efectiv m-a luat după ea”, le-a spus polițiștilor Ionel Boldea, în timp ce era încătuşat.



Cine este Ionel Boldea și filmul atacurilor șocante



Imaginile filmate în parcul din Făget - unde cei doi soți au fost atacați de individ - dau fiori. Oamenii zac întinși pe o alee și au răni pe tot corpul.

În timp ce alergau prin parc, bărbatul s-a năpustit, din senin, asupra lor cu un corp dur. Ambii s-au prăbușit sub ploaia de lovituri.

Martor: “Am văzut că domnul era deja jos mort și el dădea cu piciorul în cap la doamna. Am zis ce faci mă, omori oamenii. Și a zis că așa trebuie.”

Martor: “Am sărit pe geam să văd ce se întâmplă, că se auzeau țipete. Am văzut cum îi bătea pe ăștia doi.”

Când au ajuns medicii de la ambulanță, bărbatul era deja mort, iar soția lui abia mai respira, inconștientă. În stare foarte gravă, ea a fost dusă la spital cu elicopterul.

Ioana Obreja Andu, medic SMURD: “Am găsit-o într-o comă Glasgow, șase puncte, inconștientă, cu un traumatism cranian sever, cu o toragie destul de masivă stânga.”

După incident, suspectul a fugit. A furat o bicicletă și a mers cinci kilometri până în localitatea Temerești. Camerele de supraveghere de la intrarea într-un magazin l-au filmat. Era confuz și abia se mai ținea pe picioare, dar, totuși, extrem de violent, pentru că a lovit dur cu pumnii în ușa incintei.

Secvențele au fost suprinse după ce, înainte, la intrarea în localitate, bărbatul a bătut o bătrână care se sprijinea într-un toiag, doar pentru că îi ieșise în cale.

Soțul femeii atacate: “Femeia a văzut că a venit unul, i-a dat în cap și a picat.”

Vecin: “M-am speriat, a început să o lovească, el s-a uitat urat și iar a început să o lovească și am fugit.”

După ce a pus-o jos pe bătrână, atacatorul a pus mâna pe bățul femeii și, turbat, s-a îndreptat spre următoarele victime: doi soți - aflați la câțiva metri distanță.

Victimă: “Am luat bâta, m-am luptat cu el. Om turbat ca asta nu am văzut în viața mea.”

Plin de sânge, atacatorul a intrat, ulterior, într-un imobil, ca să se spele. Îi cunoștea pe proprietari. O patrulă de poliție a ajuns acolo și a discutat cu el. A reușit însă să îi păcălească pe agenți. A furat din curte o mașină și a pornit în viteză.

În goana lui, a lovit cu autoturismul o a șasea victimă: pe proprietarul mașinii. Ca să îl oprească, polițiștii au tras trei focuri de armă.

Alin Petecel, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Timiș: ”Nu avem indicii clare, care a fost motivul pentru care a vătămat și alte persoane, cu un corp contondent. După care a sustras un autovehicul, a forțat un baraj cu semnalarea organelor de poliție, s-a folosit armamentul din dotare, nu s-a putut imobiliza, a mers spre zona împădurită.”

După ce a furat mașina, individul a condus până la ieșirea din localitate, a abandonat mașina și s-a făcut nevăzut.

Ca să îl prindă pe bărbat, au fost aduși polițiști și din județele vecine. Miercuri, pe raza localității Povergina, individul a mai furat un autoturism. Dar, în cele din urmă, deși părea hotărât să scape de oamenii legii, a fost înconjurat și încătușat.



Detalii din viaţa criminalului din Făget



Ionel Boldea a mai făcut probleme și în trecut. Acum trei ani - când era ospătar - a atacat un client. Nu a stat nicio zi la închisoare și a primit doar o amendă penală.

Sorin Iacobescu, victimă: “Stai o săptămâna internat la maxilo faciale, la Timișoara, cu ruptură nazală, cu sinusurile înfundate, și nu se face nimic? Din cauza asta s-a ajuns la chestiile astea, în continuare. Pentru că el tot făcea, tot făcea, lumea tot îl ierta, poliția îl ierta, judecătoria îl ierta și el tot își făcea de cap.”

Individul este cercetat în alte două dosare pentru loviri și alte violente.