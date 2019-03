Descoperirea vameșilor într-o mașină în care se aflau un polițist şi şeful Tarom Iaşi

iStock

Şeful Tarom Iaşi şi un poliţist din Aeroport ar fi fost prinşi în Vama Sculeni cu maşina plină de ţigări şi alcool, cumpărate din Republica Moldova, potrivit Ziarul de Iași.

Şeful Tarom Iaşi şi un ofiţer poliţist de la Aeroportul Iaşi ar fi încercat să introducă în ţară, prin Vama Sculeni, Iași, o cantitate mare de ţigări cumpărate din duty free în noaptea din 14-15 februarie. Ar fi trecut de vameş, dar au fost opriţi de poliţiştii de frontieră, potrivit Ziarul de Iasi.

Aceştia au cumpărat de la duty free din Republica Moldova aproape 500 de pachete cu ţigări şi mai multe sticle de whisky, apoi au intrat în vama românească. Vameşul ar fi trebuit să le confişte marfa şi să fie amendaţi, cu suma între 5.000 şi 10.000 lei, dar acesta i-ar fi pus doar să abandoneze marfa.

”Noi am luat cartuşe cu ţigări, nu am socotit pachetele şi nu ni s-a părut mult. Fiecare dintre noi am cumpărat ţigări pentru toată familia. Le-am lăsat acolo, am spus că sunt ale mele, şi gata. Am păstrat fie­care doar câte două pachete cu ţigări şi alcool şi am plecat. Nu este nimic spectaculos“, a explicat directorul Tarom Iaşi pentru sursa citată.

