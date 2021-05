Descoperire şocantă făcută de o femeie care îşi căuta câinele pierdut. "Sunt spânzuraţi. E ceva patologic"

O iubitoare de animale, care își căuta insistent un câine pierdut, a dat peste o scenă tulburătoare, într-o pădure din județul Botoșani. Cadavrele mai multor patrupede atârnau în copaci, în apropiere de localitatea Ionășeni.

Poliția s-a sesizat imediat și îi caută pe vinovați.

Femeia a tot întrebat printre săteni despre animalul ei. Cineva i-a spus că un cățel care se potrivește descrierii ar fi fost spânzurat în pădure. De aceeași soartă ar fi avut parte și alte animale.

Proprietara animalului dispărut: "Mi-a spus că ar fi în pădure, într-o poiană. Prima dată spuneau că ar fi opt caței spânzurați. Am fost în prima zi de Paști, dar nu am nimerit poiana. Zilele astea am mai primit o informație că unul dintre caței este alb, ca cel dispărut de la mine. Ieri am fost în locul respectiv și am găsit cățeii".

Șocată, a apelat la ajutorul unor asociații pentru protecția animalelor.

Medic veterinar Daniel Bejinariu, reprezentantul asociație pentru protecția animalelor: "Este vorba de un caz de cruzime, de niște animale spânzurate în copaci. Este clar că e răutate, poate chiar mai mult. Ceva patologic. Lucrăm de atât timp în protecția animalelor și am văzut multe, dar să te urci într-un copac și să îl atârni cât mai sus este și pentru noi inimaginabil și ne-a marcat".

Proprietara animalului dispărut: "Barbar! Barbar!".

Reporter: "Bănuiți pe cineva?".

Proprietara animalului dispărut: "Nu. Cred că este vorba de răutate, de cineva care nu suportă animalele".

Localnicii povestesc că nu o dată, unii vecini au pus lațuri la gardurile care delimitează proprietatea, că să prindă câinii care umblă liber prin sat.

Reporter: "Au mai dispărut și alți căței?".

Localnică: "Ei nu… Dispar căini. Se duc, poate mai provoacă și pagube pe la garduri, fugăresc păsări, iar oamenii mai pun juvete".

Reporter: "Pun lațuri ca să-i prindă?".

Localnică: "Cred… Pe la garduri. Sunt fară minte. Dar cine știe… Poate i-a luat vii și i-a dus în pădure".

Localnică: "E o răutate. Asta nu e distracție".

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani: "În urma imaginilor apărute în spațiul public, ne-am sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de ucidere a animalelor fară drept".

Polițiștii criminaliști caută acum indicii care să-i ducă pe urmele celui care a recurs la o asemenea cruzime.