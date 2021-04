Femeie din Botoșani, omorâtă când trecea strada să ia apă de la fântână. Ce le-a spus șoferul polițiștilor

Sfârșit cumplit pentru o femeie de 61 de ani din județul Botoșani. Femeia a fost lovită în plin de o mașină. Impactul a fost atât de violent încât o parte din caroseria autoturismului s-a deformat.

Șoferul, un tânăr de 24 de ani, le-a spus polițiștilor că victima i-a apărut din senin în față și n-a reușit să o evite.

Accidentul a avut loc marți noapte în localitatea Lunca, județul Botoșani. Șoferul, care mergea spre județul Suceava, susține că victima a traversat strada fără să se asigure. Fiind întuneric, nu a observat-o la timp și a lovit-o în plin. Medicii au stabilit că femeia a murit pe loc.

”Șofer: Ea a încercat să traverseze.

Reporter: Și nu ați putut să o evitați?

Șofer: Nu am mai avut ce face. Îmi venea și o altă mașină din față. Am văzut-o în ultimul moment, am frânat, dar nu am mai putut să o evit”.

Fiica victimei spune că șoferul avea viteză

De cealaltă parte, rudele femeii spun că șoferul ar fi mers cu viteză. Femeia locuia singură și, cel mai probabil, spun apropiații, traversase la fântâna de peste drum.

Fiica victimei: ”Eu zic că de la apă venea. Uitați fântâna peste drum și ea nu avea de unde lua apă de altundeva. A fost. A lovit-o și a omorât-o pe loc. Domnul spunea că nu avea viteză, dar nu avea cum să nu aibă viteză. A zis că a claxonat-o și nu a văzut-o. Păi, cum vine asta?!”.

Oamenii legii urmează să stabilească cu ce viteză circula șoferul. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.