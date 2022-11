Descoperire macabră făcută în Regatul Unit. Poliția este în alertă din cauza unui cadavru infectat cu substanțe periculoase

În locul în care a fost descoperit cadavrul a fost amplasat un cort medico-legal, relatează Manchester Evening News.

Poliția lansează un avertisment sumbru și îndeamnă populația care a luat contact cu trupul neînsuflețit găsit pe șosea să consulte imediat un medic.

Polițiștii au avertizat că pe cadavru se află „substanțe potențial periculoase”, fără însă să ofere detalii suplimentare.

„Serviciile de urgență au participat și au confirmat, din păcate, aceste rapoarte. Poliția lucrează la identificarea cadavrului și cercetările sunt în desfășurare. Suntem dornici să vorbim cu oricine are informații despre acest incident. Poliția consideră că pe corp există substanțe potențial periculoase și oricine a avut contact direct cu cadavrul ar trebui să vorbească cu ofițerii sau să solicite imediat sfatul medicului. Ofițerii vorbesc cu locuitorii și sunt foarte vizibili în zonă”, transmite poliția locală, conform Daily Star.

Killburn Road in Wigan remains completely cordoned off after a potentially hazardous substance was found on a body. Police believe there is no wider threat to the public #HeartNews pic.twitter.com/J9N9vsnxHR