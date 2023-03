Defilare a trupelor NATO în Târgu Mureș. ”Îmi venea să plâng, pentru că știu că luptă pentru țara noastră”

Evenimentul a marcat cei 20 de ani de la înființarea comandamentului. Pentru câteva ore, centrul orașului Târgu Mureș a fost ocupat de militarii Forțelor pentru Operații Speciale.

”Forțele speciale sunt speciale nu pentru că oamenii le compun sunt speciali, ci pentru că selecția, dotarea, instruirea sunt speciale, puterea lor de a se sacrifica pentru camaradul lor și împreună pentru țară este specială. Fără a da acest sens normalității, misiunile noastre ar fi de neconceput”.

La paradă au participat și parașutiști, care au coborât din cer în timp ce fluturau steagul NATO. Evenimentul a fost urmărit de sute de mureșeni, dar și de oficiali veniti de la București.

”Am convingerea că are cine să ne apere într-o situație reală”

”Făcând o paralelă între războiul de lângă noi și ceea ce am văzut azi am convingerea că are cine să ne apere într-o situație reală. Am rămas emoționat când am văzut avioanele”.

”Mi s-a făcut aproape rău când i-am văzut, îmi venea să plâng, pentru că știu că luptă pentru patria noastră”.

”Minunat, am un băiat care face parte din comandamentul forțelor speciale, mândrie și frică totodată atunci când este plecat în misiuni”.

Militarii din această unitate şi-au câştigat recunoaşterea internaţională prin misiunile desfăşurate alături de partenerii din NATO.

