Iohannis: ”PSD votează legi pentru șeful lor, e inadmisibil. Voi folosi prerogativele constituționale”

Președintele Klaus Iohannis a criticat modificările aduse în Parlament la Codul de procedură penală, afirmând că majoritatea PSD votează legi pentru șeful lor, Liviu Dragnea.

Aceste declarații au fost făcute la ambasada Bulgariei din București, la finalul unei întâlniri cu ambasadorii statelor membre UE.

"Vedem cu tot mai multă claritate că PSD nu doar încearcă să amputeze puterile preşedintelui, ci (...) şi puterile justiţiei, ceea ce este foarte, foarte grav (...)

Majoritatea PSD votează legi pentru şeful lor, votează legi cu dedicaţie pentru Dragnea, ceea ce e pur şi simplu inadmisibil", a declarat Iohannis.

De asemenea, șeful statului a a afirmat că pe Gabriel Vlase îl recomandă experienţa şi pregătirea pentru a prelua conducerea SIE, precizând că l-a nominalizat pe deputatul social-democrat pentru această funcţie fără a avea o discuţie cu PSD.

Întrebat cum a ajuns la decizia de a-l nominaliza pe Vlase la şefia SIE, Iohannis a răspuns: "Printr-o analiză atentă. Am analizat candidaţii posibili, (...) ţinând cont de experienţă, de expertiză, de pregătire. (...) L-am invitat pe domnul Vlase (...) şi i-am propus nominalizarea. A acceptat-o".

Şeful statului a adăugat că nu a discutat cu PSD cu privire la preluarea conducerii SIE.

"A fost fix propunerea mea. N-am avut niciun fel de discuţie cu PSD pe această temă", a spus Iohannis.

Declarațiile făcute de președintele Klaus Iohannis:

- Am avut o întâlnire foarte bună cu ambasadorii care reprezintă statele membre ale Uniunii Europene aici, la București. Este o întâlnire care se organizează de către ambasadorii care dețin Președinția Consiliului Uniunii Europene, o întâlnire unde am avut ocazia să prezint poziția României pentru viitoarea Președinție, pe care o vom avea începând de la 1 ianuarie, Președinția Uniunii Europene. Am avut o discuție liberă pe foarte multe teme și cred că în ansamblu am reușit să abordăm, și chiar pe unele să le lămurim, chestiuni importante.

Jurnalist: Dacă ne permiteți întrebări și pe alte subiecte, dle președinte.

Președintele României, Klaus Iohannis: Chiar vă rog.

Jurnalist: Nominalizarea dumneavoastră privindu-l pe Gabriel Vlase la șefia SIE i-a luat prin surprindere chiar și pe liderii Partidului Social-Democrat. Cum ați ajuns la această decizie?

Președintele României, Klaus Iohannis: Printr-o analiză atentă. Am analizat candidații posibili pentru această președinție ținând cont de experiență, de expertiză, de pregătire. După finalizarea analizei, l-am invitat pe domnul Vlase, i-am spus că analiza a condus la această oportunitate pentru domnia sa și i-am propus nominalizarea. A acceptat-o și în această fază suntem acum.

Jurnalist: În această perioadă, ați avut vreo discuție cu cei din PSD pe această temă, chiar și acum mai multe luni, sau a fost fix propunerea dumneavoastră?

Președintele României, Klaus Iohannis: A fost fix propunerea mea. Nu am avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă.

Jurnalist: Dar ce îl recomandă pe Gabriel Vlase de l-ați ales pe el pentru șefia SIE, având în vedere că este și din Partidul Social-Democrat?

Președintele României, Klaus Iohannis: Tocmai ce am spus. Și experiența, și pregătirea.

Jurnalist: Dle președinte, ieri, deputații au votat Codul de procedură penală într-un ritm foarte alert. Cum ați văzut dumneavoastră această viteză de a vota Codul de procedură penală și ce veți face dumneavoastră?

Președintele României, Klaus Iohannis: Acum, viteza ca viteza. Am mai avut situații când s-a votat noaptea. Nu vreau să repet ce s-a spus atunci despre viteza de vot. Rezultatul m-a întristat și mă întristează. Acum, vedem cu tot mai multă claritate că PSD nu doar că încearcă să amputeze puterile Președintelui, ci PSD încearcă să amputeze și puterile justiției. Ceea ce este foarte, foarte grav.

Și dacă am avut legile justiției, care, se știe, m-au nemulțumit profund, și pe mulți alții la fel, acum, vedem totuși ceva nemaiîntâlnit în ultima vreme. Majoritatea PSD votează legi pentru șeful lor, votează legi cu dedicație pentru Dragnea, ceea ce este pur și simplu inadmisibil. Dacă citim aceste modificări la Codul de procedură penală, vedem că multe din ele sunt făcute cu dedicație, altele sunt făcute clar pentru a opri procurorii din investigații. Este inadmisibilă această abordare. Și evident că voi folosi prerogativele constituționale pentru a solicita o îmbunătățire a acestui text.

Jurnalist: Care dintre articole vi s-au părut cu dedicație?

Președintele României, Klaus Iohannis: Nu vreau să intru acum în detalii. La momentul potrivit, o să scriu aceste chestiuni fie Curții Constituționale, fie Parlamentului.

Jurnalist: (...) referitor la Codurile Penale, spuneau că urmăresc evoluțiile din România pe aceste legi.

Președintele României, Klaus Iohannis: Acum, pot să fiu foarte franc. Toți mă întreabă despre aceste modificări. Nu am intrat în detalii, fiindcă procedura nu este finalizată și nu este, după părerea mea, cazul să comentez aceste chestiuni pe articole și pe fraze, însă pot să vă confirm că toți musafirii mei s-au interesat și sunt foarte îngrijorați de această abordare a PSD pe această lege care s-a votat aseară târziu.

Jurnalist: V-au întrebat reprezentanții celorlalte țări și despre decizia Curții Constituționale pe care ar trebui să o puneți în aplicare referitoare la revocarea doamnei Kövesi?

Președintele României, Klaus Iohannis: Mai puțin se pune această întrebare.

Jurnalist: Ce veți face dumneavoastră? Pentru că erați în acea fază a înțelegerii. Ați terminat de citit? Ați luat o decizie? Când o veți lua?

Președintele României, Klaus Iohannis: Și această săptămână este dedicată cititului.

Jurnalist: Știați de discuția consilierei dumneavoastră pe probleme de drept cu judecătorul CCR, Petre Lăzăroiu, care spune că i s-a transmis că Președintele este presat să semneze un decret prin care acest judecător să-și piardă funcția?

Președintele României, Klaus Iohannis: Știu că a existat o discuție, știu că s-a dat un comunicat și știu că acel comunicat conține tot ce trebuia spus, fiindcă l-am citit înainte să fie dat dumneavoastră. A fost o discuție, dar am rămas foarte surprins cum unii au interpretat această discuție drept o presiune, cică, din partea Cotroceniului. Nu există nicio presiune, deci eu nu fac nicio presiune asupra unui judecător. Ar fi fundamental eronat. Și știu ce a discutat doamna Tănăsescu. Nici vorbă de o presiune.

Jurnalist: I-ați cerut dumneavoastră să discute cu domnul Lăzăroiu? V-a informat înainte? Cum au decurs lucrurile?

Președintele României, Klaus Iohannis: Nu, doamna Tănăsescu mi-a spus că există o sesizare din partea unui ONG și dacă îi dau voie să-i spună și domnului Lăzăroiu că există această solicitare. Este una publică, înregistrată la noi. Și mi s-a părut că este corect, dacă persoana respectivă este vizată de o solicitare, măcar să știe, fără ca această chestiune să fie interpretată drept presiune sau drept o inițiativă nepotrivită. Deci întreaga chestiune a fost denaturată din motive pur politice. Habar nu am de ce judecătorul Lăzăroiu a intrat în acest joc, dar poate îl întrebați dumneavoastră.

Jurnalist: Dar Curtea Constituțională mâine va scrie Comisiei de la Veneția acuzând aceste presiuni. Dacă puteți să spuneți exact, aveți de gând să emiteți acel decret? Au rămas multe lucruri fără răspuns după acea întâlnire. Domnul Lăzăroiu asta a dat de înțeles, că doamna Simina Tănăsescu i-a spus că dumneavoastră veți dori să emiteți un decret de revocare, chiar dacă nu aveți prerogative.

Președintele României, Klaus Iohannis: Ați fost la acea discuție?

Jurnalist: Nu. Tocmai de aceea vă întrebăm.

Președintele României, Klaus Iohannis: Vă spun eu că nu a fost vorba de așa ceva. A fost o discuție teoretică între doi specialiști, nu am decis absolut nimic în această chestiune și, atunci când voi decide, o să aflați prin comunicat public de la mine.

Jurnalist: În ceea ce o privește pe Laura Codruța Kövesi, aveți un orizont de timp?

Președintele României, Klaus Iohannis: Orizontul de timp tocmai vi l-am descris.

Jurnalist: Țineți cont și de o eventuală suspendare a dumneavoastră în decizia pe care o veți lua?

Președintele României, Klaus Iohannis: Asta cu suspendarea văd că devine un fel de obsesie publică și repet că nu mă preocupă această chestiune. Nu există niciun temei pentru suspendare, nu cred că se va face o suspendare și, oricum ar fi, deciziile mele nu se iau în funcție de această chestiune.

Jurnalist: Dar cei de la PSD au avansat mai multe scenarii...

Președintele României, Klaus Iohannis: Cei de la PSD avansează tot timpul scenarii și ar fi extraordinar de bine dacă le-ar veni ideea să avanseze scenariul în care ei lucrează în interesul românilor și al României.

Jurnalist: Spuneați că și această săptămână este dedicată cititului, asta înseamnă că poate săptămâna cealaltă veți da această decizie? Ne puteți spune acest lucru?

Președintele României, Klaus Iohannis: Asta vorbim săptămâna ce vine.

Jurnalist: Cu Laura Codruța Kövesi ați mai discutat?

Președintele României, Klaus Iohannis: Nu. Nu văd de ce aș discuta, este o decizie pe care eu trebuie să o iau.

Jurnalist: Cum vedeți o posibilă ordonanță de urgență pe Codul Penal care, deocamdată, în Parlament este în stand-by și Liviu Dragnea spunea că este posibil să se dea o ordonanță?

Președintele României, Klaus Iohannis: Nu, nu pot să comentez o chestiune ipotetică.

Jurnalist: Procurorii DIICOT înțelegem că v-au trimis și o scrisoare prin care vă cer ca Felix Bănilă să nu fie numit în funcție. Ce puteți face și ce răspuns aveți pentru aceștia?

Președintele României, Klaus Iohannis: Răspunsul pe care îl am o să îl aflați atunci când este, fiindcă eu trebuie să iau o decizie în această chestiune, dar asta nu așa, pe stradă, în fața unei ambasade.

Jurnalist: Cum vedeți, totuși, demersul acestor procurori?

Președintele României, Klaus Iohannis: Nu-l comentez.

Jurnalist: Dacă pot să reiau întrebarea, ce sperați dumneavoastră de la acea discuție între doamna consilier Simina Tănăsescu și domnul Lăzăroiu?

Președintele României, Klaus Iohannis: Cred că v-am răspuns exhaustiv la chestiunea asta. Dacă aveți altele, dacă nu, vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă și o după-amiază bună!

