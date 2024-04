De ziua NATO, militarii au deschis porțile noului Comandament al Corpului Multinațional de Sud-est, la Sibiu

La finalul zilei, sentimentele au fost amestecate, însă cei mai mulți spun că prezența militarilor le oferă un sentiment de siguranță.

Pe muzica fanfarei, oamenii s-au bucurat de prima întâlnire cu membrii Comandamentuli Corpului Multinațional din Sud-Est. Cei mici au fost mai curioși să afle ce se asunde în spatele zidurilor înalte.

Și militarii s-au bucurat de interacțiunea cu oaspeții. Cu toate că s-au acomodat greu, soldații străini spun că au ajuns să îndrăgească Sibiul.

Maior Gallova: „Sunt în mijlocul misiunii mele, care durează 3 ani, lucrez în departamentul de comunicare. Trebuie să recunosc că orice început este greu, primele 6 luni în Sibiu au fost provocatoare, dar acum sunt perfect adaptată, îmi place Sibiul, mai ales în timpul verii prin prisma oportunităților de a petrece timpul liber. Chiar recomand acest loc special."

Lct. Olivier: „Sunt aici de 2 ani și jumătate, am venit cu soția. Apreciem Sibiul, munții sunt aproape de oraș, ne plac centrul și activitățile culturale. Plănuiam sa stăm doar 3 ani, dar am mai cerut un an in plus, așa că voi fi aici pentru patru ani. Încerc să învăț limba română, pot să vorbesc un pic limba română, nu mult, doar un pic.”

Comandamentul de la Sibiu are în surbordine 5 divizii NATO și asigură comanda și controlul operațiilor terestre ale Alianței în situații de criză sau război, pe teritoriile României și Bulgariei.

General-maior Cristian Daniel Dan, comandantul HQ MNC-SE Sibiu: „Prezența acestui comandament în sânul Sibiului înseamnă în primul și în primul rând stabilitate. Siguranță. Un sentiment de certitudine ca acest comandament important în zona de operații Sud-Est și care reprezintă umbrela de comandă și control în flancul de sud est al ariei de operații a NATO este aici."

Profesor Silviu Nate, director Centrul de Studii Globale Universitatea Lucian Blaga Sibiu: „Practic comandamentul de la Sibiu deservește componenta de apărare și de securitate în zona de sud est europeană și trebuie să vedem toată această arhitectură instituțională ca o punte de legătură între marea Egee și marea Neagră. Ca o zonă de securizare atât a flancului estic cât și a flancului sudic."

Localnicii au sentimente amestecate față de prezența comandamentului în apropierea orașului.

Bărbat: „Un pic temător având în vedere că suntem în mijlocul, am putea fi în mijlocul acțiunii dar în același timp suntem și păziți avându-i aproape.”



Tânăr: „Din punctul meu de vedere da, cred că are un semn de siguranță să știm că avem această forță aici aproape de noi și știm că cu conflictele recente din Ucraina, considerăm că suntem destul de aproape, sincer eu mă simt mai în siguranță cu acest comnadament aici."

România a alocat aproximativ 350 de milioane de euro pentru operaționalizarea Corpului Multinațional NATO de la Sibiu, acesta fiind al 10-lea centru de acest fel înființat în Europa.

