De ce se încearcă interzicerea TikTok și până unde se poate ajunge

În ultimele luni, parlamentarii din SUA, Europa și Canada au intensificat eforturile de a restricționa accesul la TikTok, aplicația video foarte populară, deținută de compania chineză ByteDance, invocând amenințări de securitate, confom The New York Times.

Casa Albă a anunțat agențiilor federale că au la dispoziție 30 de zile pentru a șterge aplicația de pe dispozitivele guvernamentale. Canada și organul executiv al Uniunii Europene au interzis recent aplicația de pe dispozitivele oficiale.

Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei SUA i-a acordat, săptămâna trecută, preşedintelui Joe Biden dreptul de a interzice TikTok, iar asta ar fi cea mai amplă restricţie din SUA pentru orice aplicaţie de socializare.

De ce interzic guvernele utilizarea TikTok

Totul are de-a face cu China. Autoritățile din Occident se tem că TikTok și compania sa-mamă, ByteDance, ar putea pune la dispoziția guvernului chinez datele sensibile ale utilizatorilor, cum ar fi informații despre locație.

Ei au indicat legi care permit guvernului chinez să solicite în secret date de la companiile și cetățenii chinezi pentru operațiuni de colectare de informații. De asemenea, sunt îngrijorați că China ar putea folosi recomandările de conținut ale TikTok pentru dezinformări. TikTok a negat de mult timp astfel de acuzații și a încercat să se distanțeze de ByteDance.

Ce s-ar întâmpla dacă SUA ar interzice TikTok

India a interzis platforma la jumătatea anului 2020, când a luat măsuri împotriva a 59 de aplicații deținute de chinezi, susținând că acestea transmit în secret datele utilizatorilor către servere din afara Indiei.

Cele mai multe dintre interdicțiile existente au fost puse în aplicare de guverne și universități care au puterea de a menține o aplicație departe de dispozitivele sau de rețelele lor. De exemplu, Universitatea Texas din Austin, Universitatea Auburn și Universitatea de Stat Boise au interzis accesul la aplicație prin sistemul WiFi, dar de multe ori studenții folosesc datele mobile pentru a o accesa.

Aplicația a fost deja interzisă timp de trei ani pe dispozitivele guvernamentale americane folosite de Armată, Marine Corps (Infanreria marină a SUA), Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii și Garda de Coastă. Dar interdicțiile nu sunt valabile și pentru dispozitivele personale.

În ianuarie, un senator republican, Josh Hawley din Missouri, a prezentat un proiect de lege care interzice TikTok pentru toți americanii.

Poate guvernul să interzică o aplicație?

Așa cum se puncta mai sus cele mai multe interdicții au fost implementate în privința dispozitivelor sau rețelelor anumitor instituții. O interdicție mai largă, impusă de guvern, care îi împiedică pe americani să folosească o aplicație care le permite își exprime punctul de vedere ar putea încălca prevederi ale Primului Amendament, a declarat Caitlin Chin, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Sursa citată punctează că oficiali aleși și organizații importante de știri precum The New York Times și The Washington Post produc acum videoclipuri pe TikTok.

„În guvernele democratice, guvernul nu poate interzice pur și simplu libertatea de exprimare fără motive foarte puternice și adaptate pentru a face acest lucru”, a spus Chin.

Ce se întâmplă dacă o persoana are deja TikTok pe telefon când se emite o interdicție

Mecanismul exact pentru interzicerea unei aplicații pe telefoanele private este neclar. Chin a spus că Statele Unite ar putea bloca TikTok să vândă reclame sau să facă actualizări ale sistemelor sale, făcându-l în esență nefuncțional. Apple și alte companii blochează descărcări ale unor aplicații care nu mai funcționează. De asemenea, interzic aplicațiile care au conținut inadecvat sau ilegal, a spus Justin Cappos, profesor la Universitatea din New York Tandon School of Engineering.

De asemenea, au capacitatea de a elimina aplicațiile instalate pe telefonul unui utilizator. „De obicei, asta nu se întâmplă”, a spus el.

Unii utilizatori ar putea, de asemenea, să lupte împotriva interdicției refuzând să-și actualizeze telefoanele, dar asta ar fi „o idee proastă ”, a spus profesorul Cappos.

Cum a răspuns TikTok

TikTok a numit aceste interdicții despre „teatru politic” și a criticat parlamentarii pentru că au încercat să cenzureze americanii. „Cea mai rapidă și mai bună modalitate de a aborda orice problemă de securitate națională legată de TikTok este ca Comitee on Foreign Investment in the United states (CFIUS) să adopte acordul propus la care am lucrat cu ei timp de aproape doi ani”, a declarat Brooke Oberwetter, purtătorul de cuvânt al TikTok, într-un comunicat.

Prin ce diferă problemele de confidențialitate și securitate ale TikTok fața de cele ale Instagram, Facebook sau Twitter

The New York Times spune că faptul că este deținut de o companie chineză pare să fie principala problemă. Cei care nu sunt de acord cu interzicerea platformei susțin că toate rețelele de social media colectează foarte multe date ale utilizatorilor lor.

Fight for the Future, un grup nonprofit pentru drepturile digitale, a desfășurat recent o campanie #DontBanTikTok cu scopul de a redirecționa atenția parlamentarilor către crearea unor legi privind datele și confidențialitatea care s-ar aplica tuturor companiilor Big Tech.

„Consensul general al comunității de confidențialitate este că TikTok colectează o mulțime de date, dar nu este diferită cantitatea de date colectată de alte aplicații”, a spus Robyn Caplan, cercetător senior la Data & Society Research Institute.

Ce pot face acum pentru a-mi proteja datele dacă folosesc TikTok

Pentru a vă proteja confidențialitatea pe TikTok, puteți folosi aceleași practici folosite pentru a vă proteja pe alte platforme de social media, inclusiv să nu acordați aplicațiilor permisiunea de a vă accesa locația sau persoanele de contact. De asemenea, puteți viziona videoclipuri TikTok fără a vă face un cont.

Dată publicare: 06-03-2023 13:27