Dat dispărut pe 15 decembrie, un bărbat din Constanța a fost găsit mort sub un pod din oraș

Final tragic în cazul bărbatului din Constanța, bolnav de Alzheimer, dat dispărut pe 15 decembrie. Marți a fost găsit mort sub un pod din oraș, de către un trecător care a anunțat Poliția.

Culmea e că în zona respectivă autoritățile făcuseră cercetări cu numai câteva ore înainte de descoperirea trupului neînsuflețit.

Bărbatul de 63 de ani a fost găsit în pragul înghețării, semn că omul zăcuse acolo de ore bune.

Cel mai probabil și-a petrecut noaptea sub pod, iar corpul său a cedat, mai ales că temperaturile au scăzut azi-noapte sub zero grade Celsius.

Familia a fost cea care a anunțat oficial că după 13 zile de căutări, bărbatul a fost găsit fără suflare.

Cazul este acum în atenția criminaliștilor care trebuie să stabilească dacă există suspiciuni asupra cauzei morții.

Bărbatul a fost dat dispărut pe 15 decembrie chiar de soția lui.

A fost căutat zile în șir pe străzile din oraș și în apropiere, dar fără succes.

Deși apăreau aproape zilnic dovezi-video cu bărbatul, suprins de camerele de supraveghere ale unor instituții sau firme din oraș, nimeni nu a reușit să-i dea de urmă în timp util.