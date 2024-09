Daniel Craig povestește cum s-a adaptat rolului din „Queer”. „Am vrut să fie emoționant și autentic”

Pe de altă parte, miercuri au ajuns în orașul lagună, Lady Gaga, și Joaquin Phoenix. Vor asista la premiera mondială, a noului „Joker” - una dintre cele mai așteptate pelicule, din cadrul festivalului.

Ajuns pe covorul roșu, Daniel Craig a lăsat-o pe soția lui, actriță Rachel Weisz, să fie în centrul atenției.

O discreție admirabilă care contrastează cu personajul interpretat în filmul prezentat marți seară în competiția pentru Leul de Aur.

Inspirat de romanul autobiografic al lui William Burroughs, lungmetrajul „Queer" îi oferă lui Craig un rol surprinzător. Personajul său este un american care duce o viață indolentă și la limita autodistrugerii în Ciudad de México, în 1950 și face o obsesie pentru un student.

La conferința de presă, Craig a vorbit despre provocările partiturii, care a inclus scene sexuale explicite.

Daniel Craig, actor: „Filmul are o anumită coregrafie, care chiar e parte importantă a conceptului. Iar eu și cu Drew (interpretul tânărului iubit) am început repetițiile cu mult înainte de filmări. Să dansezi cu cineva mi s-a părut o metodă grozavă de a sparge gheața. Așa am abordat scenele intime. Dar știţi la fel de bine ca mine că nu există nimic intim în filmarea unei scene de sex. Camera este plină de oameni care te privesc, așa că nu e. Am vrut doar să fie cât mai emoționant, autentic şi natural posibil”.

Filmul vorbește despre adictii, dragoste, pierdere și singurătate, tot atâtea ipostaze care îl depărtează pe Daniel Craig de imaginea lui de seducător stăpân pe sine creată de-a lungul celor 5 apariții în saga "James Bond".

Luca Guadagnino, regizor: „Îl admir pe acest domn de multă vreme, dar nu mi-am îngăduit să visez cu ochii deschiși că-l voi convinge vreodată să accepte rolul. Cineva m-a convins totuși să-l întreb. Pentru mine, una dintre trăsăturile marilor actori este generozitatea, capacitatea de a se arăta vulnerabili pe ecran. Foarte puțini actori legendari ne permit să le întrezărim această fragilitate”.

La Veneția au ajuns și Lady Gaga și Joaquin Phoenix, care se pregătesc pentru premiera de gală de miercuri seară - mult așteptata continuare a filmului Joker - Folie à Deux, în regia lui Todd Phillips.

