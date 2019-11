Dăncilă: Iohannis a jignit premierul României, a jignit femeia Viorica Dăncilă

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să justifice banii pe care îi datorează statului și că a jignit-o de mai multe ori.

"La noi nu mai este problemă cu justiţia. Cei care vor să vorbească de corupţi şi de justiţie trebuie să se uite în grădina proprie. Vorbim de doi candidaţi pentru alegerile prezidenţiale: unul care are probleme penale, unul care trebuie să justifice de ce nu a returnat banii pe care îi datorează statului român sau de ce a avut ghinionul să aibă şase case şi un candidat care nu are niciun fel de problemă penală şi cred că acesta trebuie să fie abordarea, dacă există o abordare corectă", a afirmat Dăncilă după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Dăcilă a adăugat că ar trebui să dea "reţeta" tuturor profesorilor din România.

"În momentul în care sunt totuşi şase case pe care le obţii prin meditaţii, cred că ar trebui să dai reţeta tuturor profesorilor din România, pentru că e într-adevăr un lucru extraordinar. Faptul că nu poţi să justifici acest lucru şi faptul că ai nişte fonduri pe care trebuie să le returnezi statului român şi nu le returnezi - şi domnul Teodorovici poate da detalii mai multe legate de acest aspect - asta înseamnă că totuşi sunt nişte probleme pe care domnul Iohannis ar fi trebuit să le lămurească, să vină în spaţiul public, să vină în faţa televiziunilor să spună: aşa am putut să realizez acest obiectiv al meu, cele şase case, nu prin ghinion, ci prin ce muncă am obţinut cele şase case. Pentru că poate fi o reţetă pentru foarte mulţi români care îşi doresc şi alte case şi poate nu au niciuna", a adăugat Viorica Dăncilă.

Liderul PSD a menţionat că preşedintele fuge de o dezbatere publică cu ea din frică.

"Eu cred că această fugă de dezbatere este o fugă de răspundere, pentru că în momentul în care nu vii să le spui oamenilor ce ai făcut în cinci ani sau măcar ce ai făcut în cinci luni, în cinci săptămâni, ce ai adus bun pentru această ţară, înseamnă că totuşi fugi de această responsabilitate faţă de cei care te-au votat şi faţă de cei care nu te-au votat. Eşti preşedintele tuturor românilor...", a mai spus Dăncilă.

Totodată, Dăncilă îl acuză pe Iohannis de aroganță.

"Să luăm declaraţiile domnului Iohannis din 2014, în care îi spunea domnului Ponta că dă dovadă de aroganţă pentru că nu vine la dezbatere publică. Aceeaşi aroganţă vedem acum la domnul Iohannis. Trebuie să venim în faţa oamenilor să spunem ce vrem să facem, dar înainte de a spune acest lucru, trebuie să venim cu o dare de seamă, un raport a ceea ce am făcut. Acest lucru, că nu vin, şi această luptă cu PSD... Preşedintele României nu e nici preşedintele PSD, nici preşedintele PNL, nu e preşedintele nimănui, e preşedintele tuturor românilor, al niciunui partid politic şi are această responsabilitate faţă de România şi faţă de români", a subliniat Dăncilă.

Liderul PSD a mai spus că preşedintele Iohannis a jignit-o de mai multe ori.

"Preşedintele României este preşedintele tuturor românilor, preşedintele României nu are dreptul să jignească o femeie, indiferent de statutul pe care îl are acea femeie în societate. Preşedintele României a jignit premierul României, a jignit femeia Viorica Dăncilă, deci eu cred că acest lucru trebuie sancţionat şi sper ca femeile din România să sancţioneze acest lucru. Eu sunt o femeie puternică şi le spun tuturor că, indiferent de informaţiile care apar în spaţiul public, indiferent de câţi bărbaţi au jignit din opoziţie, indiferent de atitudinea lor împotriva unei femei candidat am intrat în turul doi şi voi câştiga alegerile prezidenţiale", a mai declarat Dăncilă.